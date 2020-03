No hay certeza aún de que actividades de Semana Santa se desarrollen con normalidad por el coronavirus, asegura arzobispo de San Salvador

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, expuso este domingo que aún no sabe con certeza si los preparativos para la Semana Santa se desarrollarán con normalidad, pues dijo que no sabe cómo estará para ese periodo la situación generada por el coronavirus en El Salvador.

Alas expuso que lo mejor es esperar a que los días pasen en este coyuntura y analizarla conforme vaya desarrollándose en el territorio salvadoreño para tomar una decisión en concreto.

El arzobispo expuso que, en principio, respeta y considera necesarias la Emergencia Nacional, el Estado de Excepción y la alerta roja emitida por las autoridades de Gobierno para contener la propagación de covid-19 en el país.

"No sabemos, sinceramente no sabemos porque no sabemos cómo vamos a estar. La ley que aprobaron es para 15 días. Escuché decir al señor presidente de la República que dijo que estamos cuarentena. Si esto se cumple y salimos bien de la cuarentena, posiblemente ya para la Semana Santa se habría levantado y tenemos una celebración normal, lo que significa que así va a ser", apuntó el arzobispo.

"Si ya no es posible, las vamos a suspender. No sabemos cuál será el comportamiento el virus y cuál será la forma en que afectará a nuestra sociedad. En contacto con sacerdote para tomar las mejores providencias", abonó.

Para 2020, la Semana Santa se celebrará del 5 al 12 de abril en todo el mundo y prevé realizar los tradicionales actos religiosos organizados por la Iglesia Católica. Alas dijo que hay que ponerse en las manos de Dios y esperar que para esa fecha todo haya vuelto a la normalidad.

El arzobispo también se refirió a la disposición contemplada en el decreto de Estado de Excepción sobre pedir permiso con 10 días de anticipación a las autoridades de Salud para organizar actos religiosos o de otra índole.

Consideró que hay que obedecer la disposición, aunque sostuvo que aún no se ha analizado a profundidad para determinar en qué casos aplica.

"Yo creo que, cuando la ley dice que se necesita un permiso para algunas celebraciones religiosas, pensaría que son las celebraciones extraordinarias. Pero la misa que tenemos todos los días, y si no llega a 75 personas, no veo por qué no se realice. Estamos con la mejor voluntad para atender las disposiciones que el Gobierno ha tomado", manifestó Escobar Alas.