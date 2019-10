“No hay condiciones para continuar”: comisión especial de Asamblea finaliza sesión con funcionarios de Seguridad entre el descontento

En pugna. Así fue suspendida la sesión de este viernes de la comisión especial creada por los diputados de la Asamblea Legislativa para investigar las declaraciones del director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social Carlos Marroquín en la que este día fueron convocadas las autoridades de Seguridad del Gobierno.

La comisión recibió al ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas y al viceministro de dicha cartera y también director de Centros Penales Osiris Luna Mesa, para abordar los señalamientos que Marroquín hizo el 23 de septiembre pasado hacia los partidos ARENA y FMLN sobre su supuesta implicación en el alza de homicidios ocurrida el día 20 de ese mes en el que 23 personas fueron asesinadas.

"La violencia en este país es un negocio (...) No me extrañaría que ARENA y el FMLN estén detrás de los homicidios del pasado viernes, aunque no me compete a mí decirlo”, son las palabras de Marroquín que provocaron que los partidos lo citaran y crearan la comisión.

Rivas cuestionó este viernes a los diputados por no intervenir durante días más violentos registrados en administraciones pasadas, cuando hubo hasta 54 asesinatos en un fin de semana.



Además, aseguró que el Gobierno sí tiene “información de inteligencia penitenciaria” que están “procesando y recabando” sobre una “vinculación de actores políticos y actores empresariales” con los crímenes del 20 de septiembre de este año.

Por otra parte, el ministro aseguró que no podía dar más detalles al respecto ni juicios de valor porque la Fiscalía General de la República (FGR) realiza una investigación sobre los financistas de las pandillas y dicha información de inteligencia será presentada en el Ministerio Público.

Ante los cuestionamientos del diputado Mauricio Vargas, de ARENA, sobre por qué no han sido presentados ya, Rivas respondió que están tratando de robustecer la información para que el caso se resuelva con éxito.

Por su parte, Luna Meza también reiteró que tienen tal información y que no es la primera vez que ocurre.

Mientras Luna, quien es director de Centros Penales, presentó durante la sesión el video de la fiesta realizada en 2012 en el penal de Izalco en la que participaron mujeres desnudas, Vargas le recriminó que no era ese el hecho que se abordaba en la comisión y tras una discusión entre ambos suspendió la comisión. “No hay condiciones para continuar”, dijo y agregó que lamentaba la intervención que tuvo Luna.

.@ChatoVargasSV suspendieron sesión de la comisión especial luego de que el director de Centros Penales, @OsirisLunaMeza, mostrara un video sobre hechos que ocurrieron durante la tregua. pic.twitter.com/XyzUOryI5N — LPGPolitica (@LPGPolitica) October 25, 2019

La Comisión conformada por Jorge Mazariego (PDC) como presidente; Mauricio Vargas (ARENA) como secretario; Raúl Beltrán Bonilla (PCN) como relator, y Carlos Ruiz (FMLN) como vocal fue creada el pasado 3 de octubre. La complementan los diputados Ricardo Velásquez Parker (ARENA), Miguel Alfaro (PCN) y Javier Valdez (FMLN) como suplentes.