No hay diseños para carretera a frontera El Coco

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, desmintió que la administración pasada de esa institución haya dejado listo el proyecto de la pavimentación de la carretera a la frontera El Coco, en Chalchuapa, señalando que a su llegada al ministerio solo encontraron para este proyecto $2.5 millones, los cuales no alcanzan para pavimentar todo el tramo pendiente.

Señaló que para esta calle no hay estudios o diseños, aunque el gobierno anterior afirmó que dejaba todo listo para que el proyecto comenzara a ejecutarse en septiembre pasado.

"En este caso, de los caminos rurales, no dejaron ninguno (diseño), yo no sé por qué habían pedido el préstamo en el 2018 cuando a la fecha no había ningún diseño, nosotros trabajamos en estos desde que llegamos", dijo el funcionario.

La pavimentación de la calle a la frontera El Coco es un proyecto prometido por varias administraciones gubernamentales, pero que nunca fue ejecutado.

Este se incluía en un plan de atención de caminos vecinales, para lo cual el gobierno anterior y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presionaron para que la Asamblea Legislativa aprobara un crédito de $30 millones con el reino de España, que fue otorgado en julio del año pasado.

Durante la administración pasada se pavimentaron, en dos proyectos, 6.5 kilómetros de esta carretera, de los cuales el segundo tramo, de 2 kilómetros, ejecutado a inicios del año pasado, ya se deterioró por completo.

Rodríguez dijo que este tramo deberá ser pavimentado nuevamente, debido a la mala calidad de la obra.