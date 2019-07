"No hay fondos para exigencias sindicales"

Lili Bello de Perdomo, alcaldesa de Cojutepeque en Cuscatlán, manifestó ayer que la comuna no tiene recursos para el aumento salarial y los bonos que demanda el sindicato de trabajadores.

Los agremiados mantienen suspensión de labores desde el jueves de la semana pasada, en protesta, según afirman, por el incumplimiento de acuerdos por parte de la jefa municipal y el concejo plural sobre mejoras salariales y entrega de implementos de trabajo para los empleados de algunas áreas, como recolección de desechos.

Aseguran que existe falta de voluntad de las autoridades municipales, por lo que el paro continuará hasta que conformen una mesa de diálogo que lleve a la práctica los compromisos adquiridos en octubre de 2018, y que fueron retomados en diciembre tras una protesta similar.

Pero De Perdomo insistió en que el sindicato conoce sobre las condiciones en la que se encuentran las arcas municipales, lo que ha sido explicado con informes del Departamento de Contabilidad.

"Ellos saben por qué no estamos en las condiciones de dar los aumentos. Ya les hicimos uno en diciembre de $25, pero no les ha bastado. Pareciera que lo que quieren es hacer quedar mal mi administración", externó la alcaldesa.

Los servicios de recolección de desechos, colecturía y del Registro del Estado Familiar se encuentran suspendidos, lo cual ya genera afectaciones que también impactarán negativamente en la comuna, consideró la funcionaria.

"Para recolectar la basura he tenido que contratar a empresas, un grupo de empleados que no apoya la protesta y yo; ya estamos recogiendo la basura. Es un costo extra. Los pagos de los impuestos y de extensión de documentos no los estamos recibiendo", explicó.

Ante la situación, De Perdomo dijo que está previsto realizar una asamblea general de empleados la próxima semana para dar a conocer el estado de las finanzas de la alcaldía, para que estén conscientes de que no hay fondos.

Álex Martínez, miembro del sindicato, afirmó que la jefa municipal "alarga la reunión a propósito, pues debería de reunirse de inmediato para buscar una salida a la suspensión, por lo que seguiremos con la lucha".