No hay guías escolares en varios centros escolares rurales

En el Complejo Educativo Caserío El Rodeo, ubicado en el cantón San Matías, de Sensuntepeque, Cabañas, las Guías de Continuidad Educativa no llegaron.

A inicios de febrero, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, afirmó que se estaban produciendo más de dos millones de Guías de Continuidad Educativa para apoyar estudiantes desde Parvularia 4 hasta segundo año bachillerato, que desde marzo de 2020 se han adaptado a plataformas virtuales debido a la pandemia de covid-19.

Estas guías escolares son, en muchos casos, el único recurso para continuar el proceso educativo de los estudiantes, especialmente en el área rural.

Como en varios centros educativos de la zona rural, en El Rodeo los maestros deben pensar en alternativas para hacer llegar estos contenidos a sus estudiantes. La solución de muchos es enviarlas a través de WhatsApp, la aplicación que la mayoría maneja en dispositivos propios, de padres o hermanos. En muchos hogares solo hay un teléfono y los problemas de conectividad persisten.

El Ministerio de Educación (MINED) ha puesto a disposición la plataforma digital de Google Classroom, para que maestros y estudiantes desarrollen los contenidos, pero según explica Ana Lacayo, maestra en El Rodeo, los estudiantes se muestran renuentes a utilizar estas plataformas.

Lacayo es maestra de tercer ciclo y bachillerato en El Rodeo, y dice que hay casos en los que los estudiantes no tienen dispositivos propios y por ello no pueden mantener una presencia constante en las clases. Otros no tienen ningún aparato digital en sus hogares, lo que les impide conectarse. Hay casos en que los padres y estudiantes no pueden costear los paquetes de datos móviles para que sus hijos mantengan una comunicación adecuada.

En 2020, El Salvador era el segundo país en América Latina con menos conectividad a Internet, cubriendo solo al 45 % hogares, según el estudio "Conectividad rural en América Latina y el Caribe: un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia", realizado por de Microsoft, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Plataformas. El ministerio de Educación también a implementado la franja educativa en radio y televisión

"Tenemos el dato de cuatro femilias que no tienen ni luz. A ellos les entregamos las guías dos veces al mes porque cuesta comunicarse con ellos, pero siempre llegan", comentó Lacayo.

Las guías se encuentran en formato digital y se pueden obtener a través del portar del MINED. Lacayo envía el material digital a los alumnos que tienen conectividad, pero las guías en físico son el único recurso para los demás.

Las escuelas han desarrollado metodologías para mantener el proceso de enseñanza. En el caso de Lacayo, por ejemplo, comenzó grabando videos con las explicaciones de matemáticas. Esto no era viable para todos. Muchos no podían cargar los videos por la cobertura de internet. A otros, sus dispositivos no les permitían el almacenamiento. Ahora, Ana recurre a otra alternativa, videollamadas por WhatsApp, explicaciones escritas y atención individual de dudas.

"Lo que hacemos es que por medio de llamadas telefónicas tratamos de explicar los contenidos", asegura Lacayo.

Todos los lunes, profesores en El Rodeo se reúnen en el complejo educativo para entregar las guías que las institución imprime por sus propios medios, atienden a los padres de estudiantes que no tienen recursos para ver las guías en formato digital y, con dificultad, explican cada contenido a desarrollar.

En un complejo educativo con enseñanza en toda la currícula educativa, padres que dejaron la escuela en sexto grado, no pueden explicar contenidos de grados superiores a sus hijos.