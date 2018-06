"No hay ningún país donde haya privatización del agua, no puede ser que el mundo entero sea estúpido": Lina Pohl

"No hay ningún país donde haya privatización del agua. No puede ser que el mundo entero esté equivocado, no puede ser que el mundo entero sea estúpido", fueron las palabras de la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, al consultar su postura en medio de la polémica por la aprobación de cinco artículos de la Ley de Aguas.

Estas declaraciones las brindó en el programa "Diálogo 21", con Ernesto López. Pohl considera, sin embargo, que para describir lo que está sucediendo en El Salvador, no es "privatizar" la palabra adecuada. "Yo jamás he hablado que es una ley privatizadora, el punto es quién toma las decisiones del recurso más importante, quién decide adónde se va el agua, quién decide quién paga por ella y cuánto paga. Ese el el tema esencial", manifestó.

"Si es que si la mayoría de decisiones va a estar en manos del sector privado es lo mismo o peor que privatizar el agua", sostuvo.

Esto, con respecto a la inhabilitación de funcionarios del Estado para integrar la Autoridad Nacional de Agua. La ministra afirma que "una cosa son los prestadores de servicio, los que llevan el agua potable y otra cosa es el ente rector que decide cómo se reparte". Pohl considera que estas deben ser decisiones públicas y no privadas.

"Yo quiero que (las decisiones) las tome el gobierno por el que he votado, porque representa intereses de todos, no solo de un sector, es democrático. Da igual qué partido esté en el gobierno", apuntó.

"La agencia nacional del agua en Brasil: pública, la autoridad del agua en Estados Unidos: pública, el ministerio de Medio Ambiente en Colombia: público, la agencia del agua en Francia: pública... y así puedo seguir con el listado, pero no tengo mucho tiempo". Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente.

Para Pohl, "lo que no se vale es que aquí se decida que los privados entren como los salvadores de la película". Asegura que cree en el sector privado, pero también considera que cada uno negociaría por sus intereses propios.

Como ejemplo, la funcionaria mencionó que en los grandes países son las autoridades públicas las que velan por este recurso.

El único país en el mundo que privatizó el agua en 1981 es Chile y, según los expertos, el modelo está a punto de colapsar. La Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO han declarado que el agua debe ser regulada por el sector público por ser un recurso irremplazable.