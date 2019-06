“No hay ningún reparto de utilidades”: exministro de Seguridad niega haberse lucrado de ASOCAMBIO

Mauricio Ramírez Landaverde, quien fungió como ministro de Justica y Seguridad durante el pasado Gobierno del FMLN, aseguró la noche del miércoles no tener ninguna relación con ASOCAMBIO, la organización encargada de administrar las tiendas que funcionan en toda la red penitenciaria de El Salvador.

Mediante un comunicado de prensa, Ramírez Landaverde reaccionó sobre el tema luego de las acusaciones hechas ese mismo día por el presidente Nayib Bukele, quien señaló que esa asociación fue fundada por el exministro para lucrarse de los $ 14 millones que las tiendas de los centros penales generan anualmente.

El exfuncionario señaló que ASOCAMBIO nació en enero de 2019 luego de detectar una serie de irregularidades cuando las tiendas estaban directamente a cargo de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

Landaverde destacó que, con anterioridad, las tiendas no tenían “vida legal”, ya que no contaban con un “sistema contable formal (ni) mucho menos fueron auditadas sus operaciones y tampoco se rindió cuentas de sus ingresos y gastos”.

“A mi llegada al ministerio en 2016 se ordenó realizar un Examen Especial de Auditoría en el que se encontraron indicios de mal uso de los recursos y que la definición del carácter público o privado de los ingresos no había sido resuelto. A la vez, persistía un problema no menos grave: la informalidad y desprotección de los trabajadores, que carecían de un contrato laboral formal y de toda seguridad social, ya que no cotizaban al ISSS ni a las AFP´s”, afirmó el exministro.

“Tampoco se les hacía la respectiva retención al impuesto sobre la renta. Dicho problema se agravó ese mismo año cuando la FGR allanó las instalaciones de la DGCP, incautando toda la información contable y ordenando la detención de dos exdirectores de dicha institución”, planteó.

Landaverde apuntó que “conscientes de la magnitud del problema, después de analizar detenidamente la situación, desarrollamos un plan para darle solución a través de diferentes alternativas, de las cuales la más viable técnica y legalmente era constituir una asociación sin fines de lucro, algo ya contemplado en la Ley Penitenciaria y su Reglamento”.

“Esto nos permitía seguir contando con recursos vitales para la DGCP, siendo lo más crítico el mantenimiento de las Clínicas Medico-Odontológicas, ya que en el presupuesto ordinario no se cuenta con recursos para ello, además de pagar a todos los trabajadores de ASOCAMBIO y cubrir necesidades urgentes de la DGCP”, precisó.

De acuerdo con Ramírez Landaverde, ASOCAMBIO está constituida por una dirección colegiada y administración profesional. Expuso que se rige por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucro, por lo que aseguró que no hay ningún reparto de utilidades.

“Absolutamente todos los ingresos de la operación de tiendas institucionales son destinados para los fines descritos, no se invirtió nada en vehículos, inmuebles u otro tipo de bienes”, manifestó.

Apuntó que “ASOCAMBIO es una solución viable al problema expuesto". Sostuvo que "en ningún momento quita la facultad a la DGCP de disponer de los recursos, ya que la Junta Directiva está conformada por las mismas autoridades penitenciarias”.

"Se es parte de dicha Junta en virtud del cargo ostentado. Al salir del ministerio, ya no tengo ninguna relación con ASOCAMBIO. La Asociación cuenta con Auditoria Interna y oportunamente se comunicó a la Corte de Cuentas de la República del inicio de las operaciones. Supongo que por ser éste el primer año, dicha entidad contralora no ha procedido a las auditorias pertinentes”, explicó.

Ramírez Landaverde afirmó que, en caso de que las autoridades necesiten información sobre lo que sostiene, estará en total disposición de facilitarla para demostrar que todo se efectúo con legalidad.

“Todos los antecedentes e información están disponibles para las autoridades; y en lo personal estoy completamente a disposición de éstas, ya que tengo un compromiso con la Justicia y la Legalidad, el cual he demostrado en mis 27 años de servicio público en el área de seguridad, confiando en que hemos luchado por construir un sistema de justicia independiente y absolutamente consciente de que he actuado con rectitud, dentro de la legalidad, con el único propósito de resolver un grave problema para la institución y el país”, concluyó.