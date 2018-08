"No hay otra fórmula con capacidad para generar trabajo como nosotros"

El principal compromiso que asumen Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, candidatos a presidente y vicepresidente de la Alianza por un Nuevo País (formada por ARENA, PCN, PDC y DS), es generar trabajos suficientes para todos los salvadoreños. Pero no cualquier trabajo, sino que sean dignos y competitivos.

Para ello, consideran que deben hacer crecer la economía nacional del 2 % histórico que ha tenido en los últimos años a más del doble. Una buena herramienta para ello es duplicar la inversión pública y llevar la inversión privada del 13 % al 21 %.

Una base primordial para toda esta estrategia política de creación de trabajos (hasta 80,000 anuales) es la generación de certeza y confianza, señala Calleja.

El candidato presidencial dice que lo primero es educar a la población, como parte de un eje transversal para crear la industria que sacará adelante a El Salvador.

El principal enfoque debe ser la innovación en la tecnología y adelantarnos a las tendencias. Pone como ejemplo los "call centers" y qué será lo próximo que se requerirá en ese segmento. "Qué tipo de industria en textiles y otras áreas tradicionales podemos desarrollar para estar más enfocados en calidad y diferenciación de los productos para generar mejores y mayores ingresos", señala.

Y bajo ese mismo énfasis está el desarrollo de software para computadoras o de aplicaciones para teléfonos celulares. Ya hay empresas dedicadas a eso en el país. Calleja sostiene que El Salvador tiene la capacidad de formar ingenieros que den ese tipo de servicios.

El segundo enfoque en la generación de empleos es el turismo. Atraer turistas de todo el mundo y posicionar a El Salvador como un destino de primera clase. "Tenemos una riqueza y belleza natural y humana espectaculares que debemos aprovechar. Esto también nos va a ayudar a elevar la autoestima y la conciencia social de cuidar lo nuestro y de saber vender este país al mundo, que tiene mucho que ofrecer", manifiesta.

Y el tercer eje es la agricultura, pasando también por la ganadería, pesca y porcicultura. Calleja dice que aquí tampoco hay que dejar de lado involucrar mayor valor agregado y calidad.

Calleja dice que otra buena estrategia de generación de empleo son los emprendedores. Y no solo las grandes empresas, sino también esfuerzos medianos y pequeños. "El Estado debe trabajar para facilitar el abrir un negocio en este país, facilitar el acceso de crédito, capacitación técnica, poner a la mano la tecnología", considera.

El candidato presidencial también considera que debe haber un esfuerzo sostenido para sacar de la informalidad a miles de salvadoreños, para poderles incorporar al tejido de la sociedad. "Con una aplicación tributaria diferente que les permita beneficiarse de las prestaciones en el sector formal, pero que no sean ahogados por un sistema tributario que les impida desarrollarse. Estamos analizando desde el modelo del mono tributo y otros. Lo estamos viendo con los mejores economistas, liderados por Carmen, y comparándolo con otros países que lo tienen", reconoce Calleja.

saber cómo generar trabajos. Su compañera de fórmula, Carmen Aída Lazo, es una economista con un destacado currículo.

El principal compromiso que asumen Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, candidatos a presidente y vicepresidente de la Alianza por un Nuevo País (formada por ARENA, PCN, PDC y DS), es generar trabajos suficientes para todos los salvadoreños. Pero no cualquier trabajo, sino que sean dignos y competitivos.

Para ello, consideran que deben hacer crecer la economía nacional del 2 % histórico que ha tenido en los últimos años a más del doble. Una buena herramienta para ello es duplicar la inversión pública y llevar la inversión privada del 13 % al 21 %.

Una base primordial para toda esta estrategia política de creación de trabajos (hasta 80,000 anuales) es la generación de certeza y confianza, señala Calleja.

El candidato presidencial dice que lo primero es educar a la población, como parte de un eje transversal para crear la industria que sacará adelante a El Salvador.

El principal enfoque debe ser la innovación en la tecnología y adelantarnos a las tendencias. Pone como ejemplo los “call centers” y qué será lo próximo que se requerirá en ese segmento. “Qué tipo de industria en textiles y otras áreas tradicionales podemos desarrollar para estar más enfocados en calidad y diferenciación de los productos para generar mejores y mayores ingresos”, señala.

Y bajo ese mismo énfasis está el desarrollo de software para computadoras o de aplicaciones para teléfonos celulares. Ya hay empresas dedicadas a eso en el país. Calleja sostiene que El Salvador tiene la capacidad de formar ingenieros que den ese tipo de servicios.

El segundo enfoque en la generación de empleos es el turismo. Atraer turistas de todo el mundo y posicionar a El Salvador como un destino de primera clase. “Tenemos una riqueza y belleza natural y humana espectaculares que debemos aprovechar. Esto también nos va a ayudar a elevar la autoestima y la conciencia social de cuidar lo nuestro y de saber vender este país al mundo, que tiene mucho que ofrecer”, manifiesta.

Y el tercer eje es la agricultura, pasando también por la ganadería, pesca y porcicultura. Calleja dice que aquí tampoco hay que dejar de lado involucrar mayor valor agregado y calidad.

Calleja dice que otra buena estrategia de generación de empleo son los emprendedores. Y no solo las grandes empresas, sino también esfuerzos medianos y pequeños. “El Estado debe trabajar para facilitar el abrir un negocio en este país, facilitar el acceso de crédito, capacitación técnica, poner a la mano la tecnología”, considera.

El candidato presidencial también considera que debe haber un esfuerzo sostenido para sacar de la informalidad a miles de salvadoreños, para poderles incorporar al tejido de la sociedad. “Con una aplicación tributaria diferente que les permita beneficiarse de las prestaciones en el sector formal, pero que no sean ahogados por un sistema tributario que les impida desarrollarse. Estamos analizando desde el modelo del mono tributo y otros. Lo estamos viendo con los mejores economistas, liderados por Carmen, y comparándolo con otros países que lo tienen”, reconoce Calleja.

¿Cuáles serán sus principales propuestas para la generación de empleo?

CARLOS CALLEJA: Debemos partir de la realidad de por qué la economía no está creciendo. Todo parte de la falta de confianza y certeza para los inversionistas de este país. Una economía funciona con base en una ecuación muy sencilla: inversión y crecimiento económico, lo cual genera empleo. Nosotros venimos por un crecimiento de alrededor del 2 %, que realmente no es suficiente. Yo tengo una meta ambiciosa, de crear 80,000 empleos al año para poder atender la demanda de nuevos empleos y absorber el subempleo. El 2 % de crecimiento es lo que se viene dando, mientras que la inversión, privada y pública, en este país anda por el 16 %. Si queremos crecer a una tasa del 5 %, que es la meta que nos pusimos como equipo, tenemos que llevar la inversión pública del 2 a poco más del 4 %. Como gobierno lo que buscamos es bajar las barreras que hay los inversionistas que hay hoy en día. Puede ser en el tema de tramitología y burocracia, que necesitamos soluciones ágiles y pragmáticas, así como también en el tema de aduanas, que no está funcionando como se debe.

“Yo tengo una meta ambiciosa, de crear 80,000 empleos al año para poder atender la demanda de nuevos empleos y absorber el subempleo”.

Carlos Calleja, candidato a presidente

Esas barreras a la inversión, rapidito las podemos arreglar. Por otro lado, tener un mejor diálogo y acercamiento con la empresa privada. Nuestro gobierno busca ser un amigo de la empresa privada. Reconocemos el rol de la empresa privada en la generación de empleo y por eso buscamos un acercamiento. No hablo de la gran empresa privada, sino que la pequeña y mediana empresa privada. Eso puede fomentar la inversión en este país. Tenemos que tener también apuestas en cuanto a la visión económica que tenemos para El Salvador. No podemos seguir apostando por mano de obra barata como algo competitivo. Tenemos que apostarle a una economía audaz, donde la diferenciación se base en la calidad de los productos y servicios que brindamos y la diferenciación en cuanto a la propuesta económica. Eso implica productos de valor agregado que nos permitan encadenarnos a una economía cada vez más global, enfocada cada vez más en el conocimiento. En grandes rasgos, es inversión pública, inversión privada, un gobierno cercano a la empresa privada, pero también un gobierno que busca cuidar desde el más pequeño emprendedor hasta la empresa que ya está establecida en el país y que debe ir creciendo.

¿Cómo ven el tema de impuestos? ¿Aumentarlos, reordenarlos?

CARMEN AÍDA LAZO: Lo que nosotros tenemos es una apuesta por el crecimiento económico. Si el crecimiento económico se duplica, vamos a tener todos los recursos para atender todas las prioridades. Indudablemente, tenemos un sistema tributario complejo que es un obstáculo para el crecimiento económico, por lo difícil que es cumplir con toda la tramitología involucrada con él. Nuestra prioridad en esta tema es un mejor uso de los recursos. Creemos que se puede hacer mucho por mejorar el gasto del Estado. A partir del próximo año queda derogado el impuesto a las transacciones financieras, lo cual elimina una fuerte distorsión a la economía, como era el uso del sistema financiero. Este país, más que hablar de nuevos impuestos la prioridad debe ser reactivar la economía, generar nuevos trabajos. Con mayor crecimiento, mayor recaudación, necesaria para cumplir con la oferta de nuestro plan de gobierno, que está enfocado en el objetivo de trabajo para todos.

Hay una iniciativa que primero escuchamos en el ENADE y luego algo parecido en una propuesta del actual gobierno, que son las Zonas Económicas Especiales. ¿Qué opinan de ellas?

CARLOS CALLEJA: Nosotros estamos abiertos a analizar todos los mecanismos que puedan generar trabajo. Nuestra apuesta es trabajo para todos. Lo que nos gusta de las Zonas Económicas Especiales es que también nos permite ‘targetear’ (priorizar) zonas del país donde hay necesidades y atraer inversiones hacia ellas. No estamos cerrados para nada. Es más, yo aplaudí la presentación de la ANEP en el momento que se dio. Lo que sí es que esa pregunta nos agarra dentro de la coyuntura actual, en cuanto a política exterior y la especulación que se está dando en torno al proyecto que se ha presentado. Lo importante para nosotros es asegurar que cualquier proyecto de este tipo tenga como prioridad el interés nacional. Siempre hay que poner los intereses de los salvadoreños primero. Que sea una Zona Económica Especial que genere empleos de calidad para salvadoreños. Que atraiga buena inversión. No toda inversión es la misma. Estamos totalmente abiertos al tema. Lo hemos estudiado y puede ser parte de una ruta crítica que este país puede trazar para levantar y dinamizar la economía. Pero en el caso de lo que se está viendo en la Asamblea ahorita, es importante investigar bien. Si es propuesta realmente bien intencionada para generar desarrollo y bien común para todos los salvadoreños o si, por el contrario, es un traje a la medida para un proyecto en específico. No estamos acusando, sino que estamos pidiendo transparencia. Es algo que, con las declaraciones que hemos visto de Taiwán, tenemos que ser responsables y exigir esa transparencia.

De hecho, en otros países, las Zonas Económicas Especiales han sido casos exitosos, ¿no lo cree, Carmen?

CARMEN AÍDA LAZO: Hay que ver caso a caso. La experiencia ha sido mixta. Tenemos el caso de Honduras, que, de hecho han tenido problemas y está a la vista la evidencia. Tal como señala Carlos, a priori, no nos oponemos al concepto. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales implican una serie de concesiones de parte del Estado, como la exención o eliminación de algunos impuestos. En ese sentido, tiene que estar bien claros cuáles son los beneficios y qué tipo de inversión viene para el país. Hay que analizar caso a caso. Y también la importancia de la transparencia en el proceso de concesión. En las bases de licitación que se dan en esos procesos. Lo que debe estar muy claro para el país es, en realidad, cuáles son los beneficios tangibles que va a tener El Salvador con un proyecto de este tipo, ya que el país está entregando, por así decir, ciertos bienes públicos y sin, necesariamente, obtención de impuestos. Creo que es un muy buen momento para ver las experiencias internacionales y qué ocurrió. El concepto, en sí, es interesante, porque lo que usted hace es tomar una zona geográfica, determinar condiciones que propicien la inversión. El tema central es la calidad de la inversión, en qué condiciones viene esa inversión y que sea con mucha transparencia.

CARLOS CALLEJA: Como alguien que aspira a la Presidencia de la República quiero ser enfático: todas las decisiones que tomamos vamos a poner primero los intereses de los salvadoreños primero. Cualquier proyecto en el tema de trabajo vamos a analizar y garantizar que la inversión tiene que ser de la mejor calidad. Tenemos que asegurar que los trabajos que se generen sean buenos y que, al final del día, salga beneficiado El Salvador. Ese es nuestro compromiso. Nuestro mandato viene del pueblo salvadoreño y nuestro compromiso es con los salvadoreños que necesitan que uno asegure que lo que se viene a ofrecer sea para el bien común y que proteja los trabajos salvadoreños.

Muchos empresarios han salido de El Salvador para invertir, ya que se rebasa la economía nacional. Muchos se preguntan por qué salen a invertir al exterior y no acá. ¿Cómo atraerlos para que inviertan en el país?

CARLOS CALLEJA: Cuando uno habla con inversionistas, ellos piden certeza. Necesitan sentir confianza en cuanto a su inversión. Siempre escucho que el dinero es el ente más desconfiado del mundo, va a donde hay confianza, donde se le pueda asegurar un retorno sobre inversión. Pero cuando se están cambiando las reglas de juego de la noche a la mañana. En los últimos años aquí, en el tema de los impuestos, se ha venido a crear volatilidad y desconfianza. La seguridad jurídica es algo que también deja mucho que desear. Eso espanta al inversionista. Entonces, lo que hacemos es crear un clima de inversión mucho más favorable. Personalmente, como presidente de la república voy a trabajar en ser alguien que genera esa certeza, que viaja a visitar, gracias a los contactos que he desarrollado en mi vida empresarial, a las empresas más importantes del mundo y convencerles de la calidad del recurso humano que tenemos en este país y por qué vale la pena invertir aquí. Asegurarles que sus inversiones aquí van a ser recibidas en un clima de certeza y seguridad jurídica, donde ellos se puedan sentir tranquilos. El 2 % de crecimiento histórico no es suficiente. Es el resultado de la baja inversión que hemos tenido. Hay palancas que se tienen que mover, y que tenemos claro con Carmen, para generar esa certeza y confianza. Para que inversionistas vengan aquí sobre otros países. Somos el último país en la lista, en todos los indicadores. Nuestro objetivo es crear un país con trabajo para todos, un país competitivo, un país atractivo. Y ponernos en el primer lugar de la lista. Tenemos todo el potencial para hacerlo.

“Los países vecinos están atrayendo tres veces la Inversión Extranjera Directa que tiene El Salvador. Estamos hablando de niveles de $1,000 millones”.

Carmen Aída Lazo, candidata a vicepresidenta

CARMEN AÍDA LAZO: Los países vecinos están atrayendo tres veces la Inversión Extranjera Directa (IED) que tiene El Salvador. ¡Tres veces! Estamos hablando de niveles de $1,000 millones. Y El Salvador está a la zaga en Centroamérica. Eso es algo que debemos corregir. Y es, como señala Carlos, dándole certeza a los inversionistas, reduciendo los costos innecesarios. Este es un país caro para hacer negocios. Ofreciendo las condiciones que se van a necesitar para el establecimiento de firmas. Por ejemplo, capacitación del recurso humano, darle la importancia que merece instituciones como PROESA, que han perdido mucha presencia en los últimos años en la atracción de inversiones en los mercados internacionales. Trabajando duro en una estrategia de atracción de inversiones que permita que este país recupere lo que ha tenido: el liderazgo de Centroamérica, que lo tuvo por mucho lo tiempo. Lo podemos recuperar, pero eso requiere una visión de apertura, que se comprenda que este país necesita para crecer y desarrollarse debe estar integrado a los mercado mundiales. Eso pasa por mucho trabajo y una estrategia de mucho esfuerzo.

CARLOS CALLEJA: Me voy a permitir a decir algo sin falsa modestia. No hay otra fórmula en esta contienda presidencial que tenga la capacidad de generar trabajo como nosotros. Que tenga la capacidad de aumentar la inversión para hacer crecer la economía como nosotros. Lo tenemos claro. Es una ventaja competitiva que tenemos y es un objetivo que nos hemos puesto. Cuando le preguntamos a los salvadoreños ‘¿qué es lo que más te afecta, qué es lo que más te preocupa?’ El tema de trabajo siempre surge. Estamos comprometidos, enfocados, en desarrollar un proyecto de país que tenga la dignidad humana en el centro y que tiene como objetivo la generación de empleos de calidad en El Salvador.

¿Mantendrá los subsidios?

CARLOS CALLEJA: Estamos totalmente comprometidos en mantener los programas sociales que existen. Con Carmen coincidimos en que hay que proteger a los más vulnerables. Definitivamente. Estos subsidios para las familias más vulnerables hacen una diferencia importante. También quiero decir que también vamos a mantener los paquetes escolares y los paquetes agrícolas. Con la diferencia positiva que vamos a pagar a nuestros proveedores salvadoreños a tiempo, gracias a una buena gestión del gobierno y de las finanzas públicas. Esto es muy importante, porque otros quieren engañar con falsas noticias.

Usted ha dicho que se debe realizar un pacto fiscal para que el que llegue a la Presidencia encuentre la mesa limpia. Partiendo de los diputados que tienen los partidos que forman la Alianza por un Nuevo País, ¿va a promover una reforma fiscal desde ya?

CARLOS CALLEJA: Nosotros hemos pedido a nuestros diputados de la Alianza que empiecen a trabajar. Y Carmen está ayudando a liderar un esfuerzo de acuerdo fiscal. Creemos que el país necesita estabilidad, merece estabilidad en las finanzas públicas. Ahí todos salimos ganando, gane quien gane la Presidencia. Es muy sano e importante llegar a buen término una negociación. Y no solo los diputados dentro de la Alianza, sino también del Frente y de GANA. Cualquier acuerdo ojalá lleve un consenso entre todos los partidos políticos. Debe ser un acuerdo de Nación no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo.

¿Qué debe llevar una reforma fiscal?

CARMEN AÍDA LAZO: La política fiscal es el mejor reflejo de las prioridades de un país. Con Carlos coincidimos que sí es necesario retomar la discusión de una verdadera reforma fiscal que tiene que ser compartida, con una amplia participación de todos los partidos, por la trascendencia que tiene el tema fiscal, comenzando por la renegociación de la deuda que va a vencer próximamente. Eso va a dotar de estabilidad al país. Tenemos que pensar en el país, que necesita certidumbre. Hemos empezado a dialogar y a dar los primeros pasos para poder tener una discusión seria que deje un panorama cierto después de las elecciones de febrero.

CARMEN AÍDA LAZO: Primero, debe llevar ingredientes muy claros de crecimiento económico. A veces cometemos un error de ver el tema fiscal como solo el ajuste de caja, de ingresos y gastos. Nosotros tenemos una visión que tiene componentes importantes para la dinamización de la economía. Por ejemplo, marcos jurídicos que reduzcan la discrecionalidad del gobierno en la tramitología. En la medida que este país crezca, cambia totalmente la trayectoria de la deuda. Debe haber renegociación de la deuda para reducir la presión en el Estado en el servicio (pago) de la deuda. Toda reforma fiscal, además, lleva una revisión de prioridades por el lado del gasto. Es una discusión amplia con muchos elementos. Aparte está el debate tributario, que debe tomar el Legislativo. Si logramos dinamizar la economía y entrarle al tema del gasto son elementos esenciales que se pueden abordar en el tema fiscal.

CARLOS CALLEJA: Este ejercicio debe partir de la visión del país que queremos construir. Ese es el punto de partida. Un país de oportunidades, un país con igualdad de oportunidades. Por eso nos gusta decir ‘Trabajo para todos’. Con educación y salud de calidad. Un país seguro. Si se logra encontrar la fórmula para cumplir con los diferentes elementos que Carmen señaló, vamos a aterrizar en esa misión. Eso debería ser el pegamento que nos una a los partidos políticos para llegar a un acuerdo sobre el país que queremos construir. El país que estamos visualizando desde este proyecto es el que todos los salvadoreños queremos y merecemos.