No hay registros de reacciones graves por vacuna de AstraZeneca en El Salvador, dice ministro de Salud

En El Salvador no se han registrado casos de personas que presenten una reacción grave tras la administración de 41,500 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19, dijo este jueves el ministro de Salud Francisco Alabí.

Desde febrero, se comenzó con la inmunización del personal médico de primera línea tras la llegada de 20 mil dosis de la vacuna Covishield, producida por el indio Serum Institute y desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica sueca británica AstraZeneca. Este mes llegaron otras 33.600 dosis bajo la donación del programa COVAX de la OMS.

Alabí dio estas declaraciones en el Noticiero Hechos AM de Canal 12 luego que varios países de Europa suspendieran preventivamente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca por casos de trombosis, es decir, coágulos en la sangre.

El ministro dijo que sí se han observado efectos como dolor en el brazo e incremento de la temperatura corporal, así como un "proceso febril y malestar general" que dura horas. "Al siguiente día están sin sintomatología. No hemos observado una reacción grave", dijo.

Agregó que esto debe "darle tranquilidad a la población salvadoreña" sobre la confiabilidad de la vacuna.

Profesionales de la Salud salvadoreños también coinciden en que la vacuna es segura y no hay un sustento científico que lleve a suspender su aplicación en El Salvador, pues la cifra de afectados no es significativa comparada con los once millones de personas a las que se les ha aplicado en el mundo.