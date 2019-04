"No hay un solo perfil para definir a un agresor sexual"

El sicólogo Óscar Vázquez suma mucha experiencia en el tema de agresiones sexuales en El Salvador. Ha trabajado con instituciones como la Asamblea Legislativa, UNFPA, USAID y PNUD capacitando sobre la temática y su enfoque desde el punto de vista de la víctima y la vulneración de sus derechos.

¿Cómo se puede reparar a una víctima que ha sufrido una agresión sexual?

Además del daño emocional, que es lo que popularmente nos dicen que es el daño que sufre una víctima de abuso sexual, hay otro daño que es de dimensión psicosocial. Esto no solo depende de las características de la víctima o de la relación entre el agresor y la víctima, sino del contexto y el discurso justificador que hay alrededor. El trauma no solo es clínico y por eso no hay un perfil único de víctima de violencia sexual, porque cada víctima reacciona de manera distinta. Es diferente la reacción de una víctima que ha sido abusada en medio de un conflicto armado a la que ha sido abusada por un desconocido, o aquella donde el agresor es un familiar y eso nos lleva a pensar que, para valorar los daños y determinar qué es lo que debemos reparar, debemos fijarnos en su contexto.

Debemos ver el daño que se hace al proyecto de vida de la persona abusada. Una víctima ve vulnerado su proyecto de vida en varias dimensiones, no solo a escala emocional. No podemos ver a la víctima solo en lo clínico, sino en sus relaciones con la gente, en sus estudios, en su trabajo. Muchas mujeres reciben estigma social por ser abusadas, las sacan del colegio, en sus trabajos las ven de menos, y eso no se repara tan fácilmente como se puede creer.

¿Cómo marcha El Salvador y la ley salvadoreña en ese aspecto de reparación de la víctima de abuso sexual?

Estamos en un terreno muy pero muy básico. De por sí el problema empieza en el acceso a la justicia y un trato digno. A veces el Estado no garantiza ni siquiera eso, mucho menos la reparación y la indemnización, que es parte de la protección de los derechos. Solo hay una visualización de las víctimas en el ámbito penal y la víctima todavía es tratada únicamente como evidencia. Luego viene el cuestionamiento de su credibilidad y para demostrar eso la vía que más se ocupa es demostrar psicológicamente que la víctima ha sido dañada. Pero hay casos donde la víctima no tiene esos síntomas que busca el diagnóstico clínico de una violación y como no están traumatizadas como dicta el estudio, pues no les creen y entonces dicen que no ha sido abusada, cuando sí lo han sido. Es compulsivo buscar un solo perfil de las víctimas.

Hemos avanzado en cuanto a leyes, sobre todo porque ya se reconocen varias formas de violencia sexual, no solo la tradicional del ámbito penal, aun así el criterio de evaluación de los fiscales, de los jueces, todavía es muy tradicional. Muchos jueces dejan a un lado la ley para juzgar por el sentido común y trasladan la culpa de los victimarios a las víctimas; siempre se busca un pretexto para suavizar la culpa del victimario, diciendo que la mujer tiene la culpa porque estaba sola en un lugar que no debía, porque estaba a deshoras, entre otras cosas que tienen que ver con la concepción tradicional que se tiene del abuso.

¿Hay algún perfil delimitado para un agresor sexual o para un agresor en potencia?

Yo no trabajo con el concepto de "perfil" porque a veces se tiende a aplicar el mismo barómetro para todos y eso es un error. Pasa como en la víctima, donde solo se valora el estrés postraumático y no el contexto y otras circunstancias que podrían explicarnos por qué una persona es más dañada que otra. El otro problema es que, en el caso de las víctimas, hay muchos factores personales y sociales, y lo mismo con el agresor. No todos los agresores optan por violentar debido a que tienen una historia de abusos en su pasado. Hay otros tantos que son activados por factores culturales, hegemónicos, su concepción de la sexualidad... y eso nos da tantas variantes que si nos quedamos con un solo perfil entonces empezaríamos con una cacería de monstruos, buscamos al inhumano, pero se nos olvidan aquellos que no presentan problemas aparentes y de un día para otro pueden agredir.

Hay estudios que demuestran que apenas un 1 % de los agresores sexuales tiene un problema psicológico que se puede descubrir en un tratamiento y determinar que sí puede agredir, pero si se define como un perfil, los aplicadores de la ley comienzan a juzgar a todos con la misma medida y dejan de ver a otros agresores. Los estudios incluso dicen que solo el 30 % de los agresores confesó placer durante la agresión sexual, es decir que el otro 70 % agrede no por placer sexual.

¿Qué consejos daría usted para identificar una situación de peligro de agresión sexual sobre todo a menores de edad?

En primer lugar hay que ver el problema afectivo en las familias, cuando se dan las agresiones en la familia, porque muchas víctimas no creen que eso sea posible, es algo cultural. Pero una persona que es altamente misógina, que tiene expresiones de violencia en el hogar, que hace alarde de su derecho a violentar... esas pueden ser alarmas no solo para violencia sexual sino para violencia intrafamiliar. Una persona que no considera al niño o la niña como ciudadano con derechos también es proclive a ejercer agresiones sexuales.

También si ve que tienen conflicto con la autoridad, si no puede establecer relaciones con personas de su edad... repito que son cuestiones muy complejas, pero entre más factores de riesgo hay es más fácil caer en las agresiones. No digo esto para desatar una paranoia, pero entre más contextos de seguridad se le den a los niños y las niñas se pueden evitar. Hay que promover la educación sexual en el hogar, pero no solo hablar de sexo, sino de roles, de géneros, de violencia, de límites. Generar espacios de seguridad, confianza dentro de la familia.