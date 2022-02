"No hay unidad en la fracción de ARENA": exdiputado suplente, Guillermo Portillo sobre crisis al interior del partido

Lugo de cumplirse seis meses en los que la diputada propietaria por el partido ARENA, Margarita Escobar, se ausentara de la Asamblea Legislativa, su suplente, Guillermo Portillo, se pronunció al respecto en el espacio de opinión Diálogo con Ernesto López.

El exfuncionario aseguró haber solicitado al jefe de fracción de la bancada tricolor utilizar el cargo de propietario, debido a que no se conoce específicamente las razones por las que Escobar se ha ausentado y tampoco el tiempo que seguirá estando fuera de la Asamblea Legislativa.

La solicitud de Portillo habría sido denegada por parte del diputado René Portillo Cuadra, aparentemente sin ninguna justificación, algo que no fue del agrado del diputado suplente, razón por la que decidió renunciar al partido, además de otros aspectos que vienen desde la dirigencia en el COEANA.

"Tras seis meses de ausencia de Margarita Escobar se me pudo llamar como su suplente a ocupar su puesto pero no se hizo, se me ha coartado ese derecho", manifestó el exparlamentario.

En este sentido, explicó que con su renuncia a ARENA no está en busca de obtener oportunidad de participar en otros partidos políticos ni movimientos en formación, sino para exigir el derecho que le otorga haber sido escogido en elección popular. "Haber logrado treinta mil votos en fórmula con Margarita Escobar me brinda el derecho de suplirle en su ausencia, pero de forma antojadiza no se me ha permitido", dijo Portillo

"Hay que preguntarse si la población me dio el derecho de representarlos o le dio el derecho al jefe de fracción a elegir quien los representa", puntualizó el exfuncionario seguido de explicar que sí fue llamado para cubrir el curul en las plenarias, pero no para asumir las funciones a tiempo completo.

Asimismo, debido a las diferencias internas en el partido de derecha, Portillo aseveró que "fui castigado con no dejarme ingresar al pleno por no arremeter contra el presidente de la República como lo indicaba la fracción", algo que habría causado la molestia de algunos miembros de ARENA.

Durante su participación en la entrevista televisiva, el exdiputado reiteró que otra de las causas por la que se separó del partido es por la falta de interés de la dirigencia, algo que ha catalogado como un "abandono".

"Mi renuncia a ARENA pueden tener los mismos argumentos que otras renuncias pero se dan en otro contexto. Desde hace seis meses el COENA no nos convoca a una reunión y eso se traduce en un abandono", puntualizó.

Sobre la crisis interna en el partido de derecha, el exlegislador señaló como único responsable al jefe de la fracción legislativa por presuntamente están en busca de la presidencia del COENA.

"El culpable de la muerte política de ARENA es René Portillo Cuadra, ha pedido la renuncia de Erick Salguero porque quiere ser presidente del COENA y las bases se lo negaron, lo que quiere es tomarse el partido y la fracción legislativa", reiteró.