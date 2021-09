“No he encontrado una verdadera voluntad política presidencial”, Alejandro Gutman, de Fundación Forever

El presidente de la Fundación Forever, Alejandro Gutman, reitera su compromiso con los jóvenes salvadoreños para implementar la cultura de la integración. Sobre esto, evalúa su presencia en el país y con la lucha que realiza por defender a diversos sectores de la población.

“No he encontrado a lo largo de estos 20 años una verdadera voluntad política presidencial. Me he reunido con todos los presidentes y desgraciadamente no han atacado la problemática de la pobreza para transformar y para que la gente pueda vivir mejor”, expresó.

Gutman hace énfasis en que desde el Gobierno central no se apoya a los verdaderos afectados con la pobreza y desplazamiento.

“He encontrado una disociación entre los objetivos que se manifiestan públicamente y a través de los mensajes y redes, pero la realidad del mundo cotidiano que se vive en las comunidades y donde viven millones de salvadoreños no cambia en absoluto, sino que muchas veces empeora”, denuncia el presidente de Forever.

Actualmente, Gutman se encuentra en una cruzada por la liberación de fondos debido a que estos han sido congelados por parte de la comisión que investiga la asignación de fondos a distintas organizaciones no gubernamentales.

“Le ruego a la Comisión que investiga las oenegés que si no se nos encuentra reparos se permita canalizar los fondos para nuestros proyectos, no queremos, a final del año, tener que firmar el certificado de defunción de esos proyectos”, expresó.

Por parte del gobierno central tampoco se han recibido fondos para becas durante 8 meses; sin embargo, la semana anterior Gutman recibió una llamada del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con la que se confirmó desembolso de una parte del dinero.

“Los jóvenes se manifestaron con mucho respeto para mostrar su angustia por la falta de desembolso del dinero para sus becas. Tras esa acción nos reunimos con el Ministro de Hacienda quien nos indicó que pronto se desembolsarán esos fondos”, reiteró Gutman, quien aseguró que entre hoy y mañana se firmaría el convenio para el desembolso.

El presidente de Forever hace énfasis en que no busca protagonismo político con su luchas, sino que está comprometivo con estos sectores más afectados del país. “Soy apartidista, no vine a pelearme con los presidentes, he venido a trabajar con los jóvenes, a contribuir en la creación de condiciones para ayudarles a salir de la pobreza”, puntualiza.