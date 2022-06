“No he recibido una tan sola de esas supuestas detenciones arbitrarias”: nuevo procurador general sobre denuncias en régimen de excepción

El recién nombrado procurador general, René Gustavo Escobar, declaró sobre las atenciones brindadas y el acompañamiento legal de oficio que la Procuraduría General de la República (PGR) brinda a los detenidos durante el régimen de excepción, el cual fue aprobado desde el 27 de marzo pasado y que ya lleva dos prórrogas hasta el momento.

Escobar afirma que la atención se ha ampliado con la subcontratación de 36 abogados, los cuales se han sumado a los 265 que componen el staff de la defensoría penal, uno de los servicios que brinda la institución. Según las últimas cifras oficiales, hasta el momento ya hay más de 40 mil detenidos bajo el régimen de excepción en El Salvador, incluidos los casos en los que las familias denuncian las detenciones arbitrarias en las que las personas son sacadas de sus viviendas, trabajos o labores.

“Hemos ampliado con subcontrataciones por servicios profesionales, a efecto de poder cubrir esa demanda que actualmente tenemos en el área, pero a todas las personas que han sido capturadas y que se les está siendo procesadas por algún delito tienen la asistencia más que garantizada de la Procuraduría General de la República”, aseguró Escobar en la entrevista de Frente a Frente.

Ante los cuestionamientos de si la cantidad de abogados para los casos miles de casos son suficientes o si rinden con el cumplimiento de las asignaciones, Escobar aseguró que esta no era una situación nueva, en la que los defensores debían atender audiencias sumarias y adelantó su criterio al calificar que todos los procesados pertenecen a las pandillas y dijo que no se atiende de forma individual los casos.

“Ya esto viene de hace mucho tiempo, no es primera vez que a un defensor público le toca representar a una cantidad considerable en una sola audiencia porque son estructuras criminales; lo que se va analizando es la participación de cada uno de ellos, pero la investigación y el proceso como tal abarca toda la estructura, entonces, no es que la representación sea uno a uno, sino que un defensor público está atendiendo y asistiendo a un grupo significativo”, afirmó Escobar.

De lunes a viernes, las sedes de la Procuraduría en San Salvador permanecen abarrotadas y con filas de personas que buscan conocer sobre los casos de sus familiares detenidos bajo el régimen de excepción, en donde les entregan citas con varias semanas programación para conocer la situación de las personas y los procesos bajo los que son acusados.

El procurador además desestimó la serie de denuncias que distintas organizaciones sociales se han encargado de recopilar y de acompañar por capturas arbitrarias durante el régimen de excepción. Aseveró que desconoce esta situación y no ha recibido una sola hasta el momento.

“En cuanto a algunas detenciones de las que tú hablas, quiero decirte que yo he sido abierto con el despacho. He recibido una serie de organizaciones en las que se alegan las detenciones arbitrarias y yo, hasta este día, se los he dicho: 'si ustedes conocen de alguna (detención arbitraria) por favor tráiganla y le vamos a dar un seguimiento, vamos a hacer una investigación aún más exhaustiva en los casos'. Hasta este día no he recibido una tan sola de esas supuestas detenciones arbitrarias”, aseguró Escobar.

“No puedo decirte si existan o no, lo que te puedo decir es que he estado con estas organizaciones que alegan una cantidad de detenciones, pero yo les he dicho 'vengan a mí y yo con mucho gusto voy a darles el seguimiento' y no han venido. Entonces te quedas pensando en que esto es realmente o no es cierto. No puedo negarlo, pueda que lo haya y estamos en toda la disponibilidad de darle seguimiento”, agregó sobre las denuncias por detenciones arbitrarias. Diferentes organizaciones civiles han contabilizado 1,123 casos de supuestos atropellos a derechos humanos bajo el régimen de excepción, mientras que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humano (PDDH) ya registra 1,931.

Escobar al ser consultado sobre si el equipo de la procuraduría general ha sido capaz de realizar el trabajo de la defensa pública, el funcionario dijo: “hasta este momento, el actuar de los defensores públicos ha sido conforme a las posibilidades y a los alcances que tiene la institución. Creo que ellos han hecho un gran trabajo y estamos tratando de darles herramientas para mejorarlo”.