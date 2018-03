No he sentido lineamiento de partidos en FEDAES”

A Gregorio Sánchez Trejo le ha tocado administrar, desde la presidencia de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), la elección de 15 candidatos que suplirán a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y a uno de lo Civil, en julio próximo. Previo a las elecciones del próximo 10 de marzo, Trejo ha sido señalado por gremiales de estar vinculado al FMLN y a GANA, partidos que votaron para que llegara a la Corte de Cuentas en 2011. En la FEDAES ha sido parte del bloque que ha apoyado el criterio de la estructura de abogados del FMLN y ha entrado en controversia directa con la posibilidad de colocar filtros para garantizar la independencia de los precandidatos. Ahora será el vocero de los resultados de la próxima elección.

Entiendo que hay un problema de presupuesto. ¿En qué les ha ayudado la Corte?

La Corte ha dado un fuerte apoyo desde el punto de vista del sistema informático, hemos confiado en el proceso que se va a tener en el procesamiento de las votaciones y de las actas. También nos ha facilitado los centros de votación a escala nacional, los 14 centros de votación, centros judiciales. Nos ha apoyado con el tema de seguridad, con parqueos, nos ha facilitado un espacio para que la comisión electoral tenga su propio espacio con personal de parte nuestra. También otros apoyos de carácter logístico, como la impresión de las papeletas de votación.

¿Y la FEDAES qué ha costeado?

Lo que sucede es que hemos tenido limitantes, que no resultaron suficientes los fondos recolectados; recordamos que han incidido de una situación que es el hecho de comenzar el proceso el 10 de marzo, porque la fecha propuesta nuestra era el 24 de marzo o el 7 de abril.

Creo que vamos a salir tablas, nos vamos a quedar con cero fondos al final de este proceso electoral. Aclaramos que ninguna representación u organismo electoral va a tener alimentación, como miembro de la JRV o de la Comisión Electoral, o de FEDAES, no va a tener alimento proporcionado por FEDAES, serán las propias asociaciones que se encargarán. Se va a dar alimento a los empleados de la Corte.

¿Cómo será la transmisión de resultados?

La JRV verá las actas, las recibirá y las procesará. Habrá remisión de carácter electrónico y físico. Esto entiendo que va a haber un escáner de la remisión de las mismas, eso lo va a administrar el comité electoral con el equipo informático.

Yo diría que 10 de la noche ya está teniendo algún promedio. El primer resultado se da pasada la medianoche, como a la 1 de la mañana. Normalmente se ha hecho en el edificio administrativo de la Corte.

Siempre existe la duda sobre el doble voto. ¿No se pensó en distribuir el patrón por zona geográfica?

Lo que pasa es que nos parece que es una especie de paradigma eso, porque en las votaciones que se han realizado no se ha presentado, salvo una tan sola ocasión, un caso de esa naturaleza, de que alguien pudiera votar dos veces. Existen los factores de denuncia.

Se reflexionó y se pensó, pero estábamos contra el tiempo. Unos tienen la opinión de que se facilita que vote donde usted se encuentre. Facilita el hecho de que puedan votar en cualquier lugar del país. Otros consideran que debe irse restringiendo por esa potencial situación.

No hemos tenido un margen preocupante. Siempre se cita, siempre se dice, pero cuando preguntamos para ver los números de casos, entonces todo el mundo empieza a reflexionar de un caso que se envió a Investigación Profesional, creo que fue hace dos períodos.

El CEJ criticó hace poco que usted sigue tomando decisiones electorales y se comprometió a no hacerlo.

En primer lugar, en ningún momento me he involucrado; en lo que sí me comprometí, que era no conocer de las apelaciones. En segundo lugar, he estado participando en la parte administrativa del proceso de conformidad a mi responsabilidad de presidente.

Ese tema está superado por las necesidades que establece el reglamento. Ha habido actos de confianza de naturalidad, hemos estado trabajando de forma respetuosa con el CEJ.

¿Le ha hecho daño al proceso esta votación en bloque? Hablo de la confrontación de los grupos dentro de la FEDAES.

Le diría que no, porque, y sino no debería de serlo, porque estamos en un entorno político y cualquier expresión se vincula al ámbito político, cualquier organismo del ámbito técnico puede tener una visión que coincida con la agenda política de un partido o que se asemeje, entonces lo identifican con ese partido, como se ocupa esa expresión de derecha o de izquierda. Cualquier grupo organizado que se exprese, la pasión electoral está tan fuerte de acá al 19, que cualquier cosa lo van a identificar políticamente. Normalmente he sido independiente, y he estado sujeto a que me señalen que soy del PDC, de ARENA, del FMLN.

Hubo votaciones que coincidieron en quedar un grupo de cuatro a cuatro, eso se superó. Se superó cuando me autoexcluí del proceso. Hay asociaciones que llega alguien y razona de una manera, y luego llega otro y vota con otra posición. Hay otras que mantienen constante con disciplina, pero la mayoría tiene flexibilidad de criterio, de tal manera que usted no puede administrar votos seguros.

No he sentido un lineamiento directo de partidos, ni de derecha ni de izquierda. No he sentido que alguna actitud ha coincidido con una agenda política de un partido, sino que coinciden con asociaciones muy influyentes en la vida democrática del país. Que digan que este es agente de tal fundación, eso es el morbo, es natural.