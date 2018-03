No hubo conciliación en caso accidente Paola Lazo

Lee también

La audiencia inicial en contra de Paola Renee Lazo Velásquez, de 21 años, se llevó a cabo esta mañana en el Juzgado 15º de Paz, que decretó que el caso pase a instrucción simple, porque las involucradas no conciliaron.Lazo fue detenida el pasado 29 de diciembre luego de que su vehículo colisionara con el de Mercedes Guadalupe Payés, de 65 años, en el Paseo General Escalón. Lazo no portaba licencia de conducir y la Policía le atribuyó la responsabilidad del accidente, pese a que Payés realizó un "giro en U" indebido, según testigos.El caso será conocido por un juzgado de tránsito, pero todavía no se ha determinado cuál. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene seis meses para presentar pruebas.Por otra parte, en relación con los rumores en torno al caso, Payés aseguró que no es la esposa del Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia.