El Centro Escolar Caserío Los Ranchos, del cantón El Aguacate, está situado a 13 kilómetros de la ciudad Sensuntepeque. Su población estudiantil es de 37 alumnos, quienes el pasado 15 de septiembre dieron ejemplo de fervor cívico con un desfile de párvulos que a falta de instrumentos musicales, tocaron botes de leche vacíos para acompañar a cinco graciosas cachiporristas que participaron en el recorrido por las calles del cantón.

Su ingeniosa maestra, Yasmin Cobar, de 29 años, tiene 4 meses de interinato en el centro escolar y afirma que decidió alegrar el acto cívico a pesar de los limitados recursos de la escuela.

"Se me ocurrió alegrarle la vida a los niños, con ese fervor cívico. No importa no tener lujos para hacer feliz a los niños", manifiesta.

Comenzó por recoger los botes de leche, que su hermana, quien tiene bebé, iba desechando y los llevó a la escuela para los ensayos que iniciaron desde la segunda quincena de agosto.

"Los niños dijeron que nunca habían desfilado. Entonces organizamos todo", comenta. El centro escolar tiene tres salones de clases, la dirección y un espacio limitado de recreación, que por estos días está lleno de agua.

Afirma que decoraron los botes de leche con papel foaming, lo sujetaron con alambre y con cordones de tela y los niños se ciñeron sus improvisados instrumentos a la cintura y salieron a recorrer un aproximado de 500 metros por la calle angosta, inclinada, pedregosa del caserío, desde la ermita hasta la escuela. Con papel improvisaron banderines y decoración alusiva a la independencia y realizaron el acto cívico.

"Yo solo les dije a las niñas que se pusieran el vestido más bonito. Los niños, que llevaran su uniforme y a desfilar", recuerda la profesora, Cobar.

En el camino, la maestra Cristina Villanueva, filmó algunos vídeos con un teléfono celular. Lo compartió con la maestra Cobar, quien a su vez los compartió con su hermana. Fue la hermana de Cobar, quien lo subió a su cuenta de Facebook y desde ahí fue compartido hasta hacerse viral.

El material fue visto por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien decidió prestar atención a la comunidad. El pasado lunes, llegaron personeros de los Ministerios de Educación y de Obras Públicas, y de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Han ofrecido entregarles instrumentos musicales, reparar las calles y mejorar el sistema de agua, dijo la maestra Villanueva, quien es la directora interina del centro educativo.

El Caserío los Ranchos de Sensuntepeque está rodeado de cerros y a 45 minutos en vehículo del centro de la cabecera departamental de Cabañas. La maestra Cobar toma día a día un camión que la deja a mitad de camino. Luego recorre una hora y media a pie, hasta llegar a su escuela. Se graduó como maestra hace ocho años y no ha logrado una plaza fija. Por las tardes la docente atiende clases de refuerzo académico, convencida dice que ama su profesión de maestra.