“No la estoy pasando mal”: Pamela Posada tras su captura

Posada admite que tenía negocios con Muñoz, sin embargo dice que empresas "están en regla". (1) pic.twitter.com/OzXnVKCoUE — LPGJudicial (@LPGJudicial) February 7, 2017

“No la estoy pasando mal. No pasa nada. Yo sé cómo son las cosas y me mantendré luchando para que todo sea aclarado”, fueron algunas de las declaraciones que ofreció esta tarde Pamela Posada, expresentadora de televisión y locutora, durante su presentación luego de su captura por supuestos vínculos con el narcotráfico internacional.“Ser amigo nunca está mal. Yo estoy muy tranquila, con mucha fuerza. Lo lamentable para mí es el sufrimiento de mi familia. Toda acusación es seria, pero todo está bien. Las autoridades fueron muy amables conmigo y yo también les respondí de la misma manera”, declaró Posada a los medios de comunicación, tras la conferencia de prensa que brindó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, en la que dejó en claro que Posada está siendo investigada por la posible relación de dos empresas de productos de belleza, que están a su nombre, con cártel de Sinaloa.Respecto a esas empresas a su nombre, Posada dijo que “las dos están en reglas”, agregando que “Global Trade era para traer productos de belleza desde China hacia acá y la otra era de extensiones de cabello”. De igual forma, negó que se hubieran encontrado billetes falsificados en su casa, a pesar de que el comunicado oficial de la PNC explicó que había tres billetes falsificados en propiedad de la locutora.Además, la acusada explicó que su relación con Lucrecia Muñoz, una de las principales conexiones logísticas del narcotráfico según las investigaciones, es exclusivamente de amistad, algo por lo que no puede ser procesada. “La amistad no tiene nada de malo. De todas formas, ¿quién no va a Guatemala si ahí a la par queda?”, declaró respecto a los viajes que ha hecho para encontrarse con Muñoz.Finalmente, Posada envió “saludos a todos”, declarando que “haré lo posible por probar mi inocencia”. “Mi vida no se verá afectada por nada de esto. He estado frente a cámaras, pero obviamente en otra posición. Pero no la estoy pasando mal. Todo va a estar bien”, finalizó.