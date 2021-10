"No le corresponde al sector privado sustituir la ausencia de oposición partidaria"

A cuatro meses del golpe a la Sala de lo Constitucional, la destitución del fiscal general y de una reforma que aparta del camino a centenares de jueces, el sector privado sienta postura sobre la situación política que atraviesa el país. En esta entrevista debate, entre otros temas, la posibilidad o negativa de un paro nacional convocado por las gremiales empresariales.

Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), llegó al cargo en abril, mientras el país se preparaba para la transición hacia una nueva Asamblea. La ANEP, sin embargo, pese a las decisiones de la nueva legislatura, que la comunidad internacional ha calificado de "graves atentados contra la democracia" ha sostenido un rol más silencioso que el que tuvo durante los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuando se le acusó de ser oposición, junto a ARENA. Selva explica que el sector empresarial teme por el uso del Estado, a través del Ministerio de Hacienda y otros entes reguladores, contra empresarios opositores.

¿Qué lectura hace la ANEP de la situación política que vive el país?

Aunque la democracia en el país no era perfecta, y desde los acuerdos de paz se empezó a construir un andamiaje institucional, sí habíamos hecho grandes pasos. Habían temas que se habían fortalecido como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General de la República. Definitivamente, ese ha sido el mayor retroceso en los últimos dos años de este Gobierno. Hemos visto la centralización del poder.

¿Qué opina la ANEP sobre la Corte Suprema? ¿Hay magistrados impuestos?

Sí. Desde el 1 de mayo nos hemos pronunciado sobre la usurpación de magistraturas por parte de abogados que fueron electos el 1 de mayo. Los magistrados fueron removidos ilegalmente y, por ende, los que fueron impuestos, son ilegales en su nombramiento. Y, desde entonces, lo que hemos visto es que se han dado retrocesos en el acceso a la información pública, en la probidad, que es la investigación de casos de corrupción desde la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, en la independencia judicial.

¿Todas las empresas agremiadas en la ANEP coinciden en que hay un grave retroceso democrático, o hay una división en este punto?

Hay que distinguir entre el discurso político desde CAPRES, cómo vende un evento, una reunión y cuál es la realidad detrás de esas reuniones. El sector privado siempre ha tenido la postura de que cuando haya un llamado del Gobierno, nuestro acuerdo es buscar el diálogo y colaborar con el Gobierno. Otra cosa es que el Gobierno esté tratando de mostrar una imagen de un sector privado dividido, haciendo convocatorias individuales, desmeritando la organización gremial.

El sector privado nacional e internacional está viendo señales alarmantes de inseguridad jurídica. De pérdida de garantías democráticas. Y, ciertamente, se está viendo un país donde no se prevé la capacidad de invertir.

Menciona que el Gobierno es el que busca mostrar que el sector privado está dividido. ¿No lo está?

No lo está. Yo creo que las acciones que van en detrimento de la democracia son bastante objetivas y que las decisiones que buscan concentrar poder y debilitar instituciones, son antidemocráticas, Y, a la larga, afecta el clima de negocios. En eso no van a encontrar un empresario que diga lo contrario.

En mayo 2020 hubo una reunión con empresarios en la que Bukele criticó a la ANEP. Simán cuestionó a los que habían asistido. Esto deja la sensación de división.

No. Hay que entender que se espera que las organizaciones piensen igual y hablen igual. Eso no es diversidad real. En el sector privado hay personas que pensamos distinto. Y esas personas siempre van a existir. La situación ha cambiado muchísimo. Cuando entró el presidente Nayib Bukele había mucho entusiasmo, no solo en el sector privado, sino en toda la población. Se esperaba un cambio, la posibilidad de generar progreso. El primer año fue de optimismo. Luego vino la pandemia y en el segundo año nos preocupan muchísimo las decisiones políticas que está tomando.

¿Hay suficiente consenso en el sector empresarial como para alzar la voz contra acciones autoritarias?

Nosotros lo hemos hecho, lo hacemos constantemente, marcando nuestras posiciones sobre las decisiones. Y aquí es bien importante ser claros con la población. Nosotros no nos oponemos o estamos a favor de personas, ideologías o partidos. No es el rol del sector privado. Pero sí nos oponemos a las decisiones. Valoramos decisiones individuales y sobre eso marcamos postura. En ese sentido, si un gobierno o la Asamblea toma una decisión que consideramos favorable para el país, la apoyamos, y cuando son en detrimento, las rechazamos.

¿Existe la posibilidad de realizar un paro nacional?

Hay que ser muy responsables. Un paro nacional tiene costos sumamente altos para el país. Por el momento, desde el sector privado organizado, no se ha hecho ningún llamado a paro. Eso es algo que se tiene que evaluar de acuerdo a las condiciones. No es algo deseable. Lo más deseable es que el Ejecutivo atienda los llamados reiterados de la población que ya se está manifestando en las calles, pidiendo que cambie de rumbo.

¿Cuánto hay que esperar? ¿Qué condiciones hay que esperar para que la empresa privada haga un paro nacional respaldando protestas? No vemos que haya pasos hacia atrás por parte del Ejecutivo.

Quizás sobre eso no quisiera comentar porque me parece un poquito irresponsable. Los paros nacionales, como se han dado en otros países, responden a situaciones donde la presión social y las violaciones democráticas son insostenibles.

Algunos consideran que este es el momento para frenar la posibilidad de un régimen autoritario. Usted menciona que un paro nacional generaría altos costos, pero, ¿el deterioro de la democracia y la posibilidad de una dictadura no genera un costo mucho más alto?

Un paro nacional, si vemos los casos en Venezuela, Ecuador, Bolivia, por sí mismo no cambia la situación. Tienen que articularse muchos otros actores para que una acción extrema, como esa, sea efectiva. ¿En qué necesitamos enfocarnos? en generar consenso y coordinación desde la sociedad civil. Tenemos que articularnos entre sectores. De nada sirve un paro nacional si no lo apoyan los sindicatos de trabajadores. Aquí es una lucha que vamos a tener que dar todos. Lastimosamente, el proceso está siendo tan acelerado, que es un reto. Pero tenemos que estar a la altura. Eso sí, es un esfuerzo que un solo actor de la sociedad no puede hacer solo.

A finales de los 80 hubo un paro nacional por medidas que pretendía implementar el Gobierno de Napoleón Duarte. Durante los Gobiernos del FMLN también, la ANEP se posicionaba constantemente. ¿Por qué en el caso de decisiones antidemocráticas graves no ha sido así? ¿Es por temor?

Al contrario, algo que la gente no entiende es que los mismos empresarios que, valientemente, tomaron esas decisiones, como el paro de los 80, siguen estando en la ANEP y siguen apegados a sus principios. Es bien fácil juzgar los momentos históricos del pasado, pero decisiones como el paro nacional se trabajaron y fueron el resultado de condiciones sociales. No eran decisiones que se tomaban de un día para otro.

Si a la población le preocupa que ANEP no va a tomar el rol histórico que le corresponde, eso no debería ser una preocupación. Sí lo vamos a hacer pero hay que juzgar los hechos históricos con más seriedad.

Por otro lado, estamos en un momento histórico donde no solo los partidos políticos deben entender y corregir su comportamiento, sino que muchas otras instituciones. Una de las críticas que se hacía a la ANEP era que tuviera un rol político y no de representación gremial. Eso lo hemos tenido que mejorar para representar nuestro rol frente a la sociedad. La misma gente que hoy espera que nosotros sustituyamos la falta de oposición política es la que hace tres años se quejaba de que la ANEP tuviera arreglos con partidos políticos

¿Qué rol tiene una clase empresarial, en este momento, si no tiene incidencia?

Tenemos incidencia. No hemos dejado de ejercer nuestro rol político y ciudadano. Nosotros, al mismo tiempo que tenemos el reto de generar incidencia, de marcar posturas claras ante la pérdida de la democracia, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que no se pierdan empleos en nuestro país. Es un ejercicio de balance constante.

En este periodo donde se toman decisiones abruptas, alguien debe actuar con sensatez y cordura. Porque cuando los salvadoreños no entiendan por qué no hay trabajo, los irresponsables no les van a responder. Así como sucedía en la guerra. Quien te permitía llevar la comida a la casa era el sector privado.

Hay algunos empresarios que dan pistas de que avalan al Gobierno Bukele. ¿Qué postura toma la ANEP frente a ellos?

Nuestro trabajo es representar el consenso de todo el sector privado. A la ANEP no le corresponde ni le interesa censurar a otros de sus constituyentes por pensar distinto. Ellos tienen libertad de opinar como ellos quieren. Si le preguntan a un pequeño empresario, va a contar su propia experiencia. Pero hay otros empresarios, en este país, que tienen privilegios mucho más amplios que otros. Y de ahí vienen las diferencias. Y no nos genera molestias.

Yo creo que contrario a la tradición de que uno debería rechazar que alguien piense diferente, nos sentimos cómodos con la diversidad de opiniones y entendemos que personas que están en diferentes condiciones pueden opinar distinto.

¿Se sienten cómodos aún cuando las opiniones avalen a un gobierno con tintes autoritarios?

Cada quien será juzgado y evaluado. Yo creo que la historia juzgará a cada quien por las posturas y creo, genuinamente, que cada quien es esclavo de sus palabras. Pero nosotros no estamos en el negocio de censurar o juzgar opiniones particulares. Estamos en el de defender libertades de todos y para todos.

¿Qué opina la ANEP de la cercanía del presidente Bukele con personas del Grupo Alba, que ha sido cuestionada por corrupción?

Nos genera decepción que un Gobierno cuya plataforma de campaña se basa en prometer que iban a erradicar los vicios de corrupción del pasado, a dos años de Gobierno, casi que parezca un déjà vu de muchas prácticas corruptas, ilegales o antidemocráticas. Repito, vamos a juzgar acciones y no vamos a negar que nos decepciona que en términos de transparencia y uso responsable de los dineros públicos haya una gran deuda.

El presidente Bukele y el ministro de Hacienda han buscado utilizar el ministerio para hacer presión sobre las empresas. ¿Temen que Hacienda utilice este poder para acosar empresas?

Definitivamente, es una preocupación que hemos denunciado y que vamos a seguir denunciando, sobre todo porque hay una instrumentalización de todas las instituciones del Estado como mecanismos de presión para empresas y ciudadanos. Esto se vuelve más grave cuando no tenemos órganos de control. Es decir, cuando no es confiable ni la FGR y la CSJ porque los titulares de esas instituciones han sido nombrados ilegalmente. Nos preocupa porque no solo está pasando eso en el Ejecutivo, sino que ya no tenemos entidades que nos protejan de esos abusos de poder.

¿En las empresas agremiadas alguna reporta acoso por parte de Hacienda?

Nosotros hemos identificado casos particulares. Lo hemos denunciado en instancias nacionales e internacionales, la constante instrumentalización, sea el Ministerio de Hacienda o los entes reguladores, en un acoso selectivo a empresas con fines más políticos.

Otra de las decisiones recientes tomadas por el Gobierno Bukele y la Asamblea oficialista es la circulación de una nueva moneda ¿Cuál es la postura de la ANEP sobre la entrada en vigencia del bitcoin?

Nuestra postura respecto al contenido de la ley es bastante sencilla. No estamos de acuerdo con la obligatoriedad que se estableció en el artículo 7. Las criptomonedas ya podían usarse en el país. La ley era innecesaria y al hacerlo obligatorio, atenta contra nuestra libertad de contratación.

Los ciudadanos salieron, masivamente, a protestar en contra del bitcoin. Pero la empresa privada, aparte de comunicados, no ha tomado otras acciones en un tema que los afecta directamente. ¿Por qué?

Hemos sido contundentes. No solo en nuestra presencia en medios de comunicación, que buscaba informar a la población. En reuniones cerradas donde se nos convocaba por parte del gabinete económico, nosotros alzamos la voz y hacíamos todos los cuestionamientos necesarios. ¿En qué sí voy a ser muy tajante? No le corresponde al sector privado sustituir la ausencia de oposición partidaria. Ese no es nuestro rol. Fuimos constantes en advertir el riesgo del bitcoin. La primera encuesta de opinión pública, de hecho, fue de la Cámara de Comercio de El Salvador (CAMARASAL).

Cuando alzaron la voz en esas reuniones privadas que tuvieron, ¿qué respuesta obtuvieron?

Silencio. Nuestra principal preocupación es que íbamos a implementar una ley y no nos explicaban todas las implicaciones. Respecto a eso nunca hubo respuesta. De lo que sí hubo claridad es que, a nosotros sí se nos decía, claramente, que la Ley Bitcoin sí era obligatoria. Más allá de que en cadena nacional o en conferencias de prensa se decía que el bitcoin iba a ser optativo, al sector privado se le dijo, tajantemente, que era obligatorio. Y por eso nosotros tuvimos que adaptarnos, de la mejor manera posible, para cumplir la ley.

Cuando usted estaba en Nuestro Tiempo era más crítica del Gobierno. Ahora, como directora de la ANEP, ha guardado más silencio. ¿A qué se debe?

Una cosa es cuando hablo por mi misma y asumo las consecuencias. Otra cosa es hablar desde la dirección ejecutiva de una institución donde mi responsabilidad es representar el consenso de un sector, el sector privado. Para mucha gente podrá verse como una atadura pero no lo es. Es usar responsablemente la palabra, por una razón bien sencilla, porque las consecuencias de un uso irresponsable no las pago solo yo, las paga un grupo de personas que ha puesto su voto de confianza en mí.