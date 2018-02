“No le vendemos drogas a nadie”: dice Merino ante señalamientos de lavado de dinero y narcotráfico

“Tenemos a la mano derecha del presidente de El Salvador, José Luis Merino. Este tipo es un lavador de dinero de primera clase, proveedor de armas para las FARC y lavador de dinero para FARC y Venezuela. ¿Por qué este tipo no está siendo sancionado?”. Este fue el señalamiento que hizo el senador republicano Marco Rubio el 1.º de julio de 2016 en reproche a la administración del presidente estadounidense Barack Obama por la falta de sanciones en contra de personajes latinoamericanos vinculados a corrupción y otros ilícitos.

Esta mañana, durante la entrevista de Frente a Frente, el máximo dirigente del FMLN se defendió de esos señalamientos. Merino dijo que el tema siempre aparece en campañas electorales como un intento de dañar la imagen del FMLN, pero hasta hoy “ni un solo papelito han podido presentar a los tribunales”.

Merino comentó que su vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se dio en dos ocasiones. Cuando le pidieron conocer la experiencia del partido en el proceso de desmovilización de la guerra y, posteriormente, al asistir como invitado a la firma de los acuerdo de paz.

“Hoy circulan novelas y noveles, sobre mi relación con las con las FARC que les lavo los dólares, que les vendo la droga que producen, son inventos”, se defendió. Aseguró que el senador Rubio nunca tuvo información real para sostener la acusación.

"Esta es mi verdad, esta es la verdad de mi partido. No fuimos a vender armas a Colombia, no le vendemos ni sabemos que ellos hagan esas cosas, pero no le vendemos drogas a nadie. Somos salvadoreños, somos luchadores sociales y aquí están nuestras manos", sostuvo.

La petición al vicepresidente de la República

El alto dirigente y candidato a diputado del FMLN, José Luis Merino, contó que después de iniciar con la evaluación de nueve perfiles de aspirantes presidenciales llegaron a la conclusión de ungir al exministro de Obras Pública, Gerson Martínez.

Según Merino, dentro de las cartas rechazas están el canciller Hugo Martínez, y el mismo el vicepresidente de la República Óscar Ortiz, quien en varias ocasiones ha dicho que mantiene su interés de competir en un proceso interno por la candidatura presidencial.

El dirigente del Frente dijo que Ortiz puede participar, pero también le pidió sumarse a la decisión del partido, lo cual implicaría desistir y respaldar a Gerson Martínez.

“Óscar tiene derecho y se lo respetamos. Y, si hubiera chance de pedirle, yo nuevamente le pediría a Óscar: ´sumate a esta batalla´, pero si se quiere inscribir, lo podrá hacer y con tranquilidad”, dijo.

Merino indicó que la convocatoria para participar en el proceso de elecciones internas presidenciales será a finales de abril.