"No le voy a contestar, no voy a dar declaraciones"

En junio de 2020, El Salvador entraba a uno momentos más críticos de la pandemia de covid-19. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, entre el 2 de junio y el 8 de agosto el país saltó de registrar 52 casos confirmados a 449. Los cementerios municipales de San Salvador, Ilopango y Quezaltepeque, por mencionar solo algunos, apenas daban abasto a la necesidad de entierros bajo protocolo covid-19.

En lo político, el presidente de la república, Nayib Bukele, se preparaba para cumplir su primer año en la Presidencia y lo hacía entre los desastres ocasionados por la tormenta Amanda e insultos hacia sus adversarios políticos en la Asamblea Legislativa. Bukele se quejaba de no tener "ni un centavo partido por la mitad" y presionaba para que los legisladores aprobaran nuevos préstamos.

Mientras el público recriminaba la falta de fondos; en privado, Presidencia aumentaba los salarios de la directiva policial. Para que Mauricio Arriaza Chicas se beneficiara, indica el oficio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto congeló cuatro plazas en la Ley de Salarios 2020 y las eliminó para la de 2021 en el ramo de Seguridad Pública: una de jefe del Departamento de Contabilidad de $1,306, una de técnico en mantenimiento de aeronaves de $852 y dos de auxiliar de servicio de $300.

La PNC se ha negado en tres ocasiones a entregar vía acceso a la información los contratos que ha firmado Arriaza Chicas con la institución desde que fue juramentado el 2 de julio de 2019, boletas de pago del director y subdirector general de la PNC y la constancia salarial de ambos funcionarios.

El 20 de noviembre de 2020, la PNC respondió a la primera solicitud de información que se le envió. Pero lo hizo con un contrato que nada tenía que ver con lo especificado en la petición. La PNC remitió un documento que detallaba que la designada por el director general de la PNC contrató a la empresa Rijojive para que inspeccionara el estado de la subdelegación de Ilobasco por $48,138. Nada que ver.

La segunda solicitud realizada el 8 de abril de 2021 ni siquiera tuvo respuesta. La oficial de información argumentó que la cuenta de correo que aparece en sitio web ya no está en uso. Proporcionó otro. Tras el envío de la solicitud a esta cuenta, se realizaron múltiples llamadas para confirmar la recepción, nunca hubo respuesta. Fue hasta el 15 de junio de 2021, cuando la solicitud de información se hizo de manera presencial, que la institución tramitó la solicitud.

La unidad de acceso a la información de la PNC, sin embargo, respondió que "es información confidencial. Debido a que contiene datos personales, regulados en la letra b) del referido artículo (72, LAIP), por lo que para brindarlos se necesita el consentimiento de los individuos para su difusión".

La solicitud fue denegada. Pero la comisionada y oficial de información de la PNC, Zelma Escalante, sentenció en el documento de respuesta que los salarios del director y subdirector se pueden consultar directamente en el sitio de transparencia.

En el portal de transparencia de la PNC, sin embargo, no aparece actualizado el incremento salarial que Arriaza Chicas y la plaza de subdirector recibieron durante la segunda mitad de 2020. Según el archivo Excel colgado en la web de la institución, Arriza Chicas ganó $3,572 todo ese año.

Previo a los operativos del 1 de mayo de 2021, que culminaron con aliados del Ejecutivo apoderándose de buena parte del Órgano Judicial, Arriaza Chicas fue abordado con respecto a este tema. "Yo no voy a dar declaraciones porque solo ando supervisando. No le voy a contestar. No voy a dar declaraciones", respondió enfundado en su uniforme frente al Palacio Azul.

Las oficinas de comunicación de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Hacienda no respondieron a la solicitud de entrevista que se hizo a través de mensajería electrónica.

En términos del cuerpo de agentes, la única opción que existe de registrar una mejoría salarial es a través de ascensos. Para ascender dentro de la PNC, un agente necesita dos cosas principalmente: un título universitario y pasar los cursos de promoción, según la Ley Orgánica de la PNC. También necesita que haya plazas disponibles y, además, tiempo para lograr los otros requisitos.

Arriaza Chicas logró conseguir su título en Ciencias Jurídicas en 1995, en la Universidad de Las Américas. En 2001, la FGR investigó esta y otras universidades para concluir que entregaron títulos irregulares, la licenciatura de Arriaza Chicas quedó "pendiente de investigar".

La abogada y ex inspectora policial Zaira Navas explica que, para que los policías suban de jerarquía, primero se tienen que crear las plazas. La carrera cuesta arriba de los policías solo se aligera cuando, a través de decretos, hay promociones de grupos grandes.

Navas dice que hasta 2011 se dio el primer ascenso de las bases policiales, mientras que, en los niveles superiores los movimientos han sido más comunes. "Los policías conocidos como la primera, segunda y tercera promoción fueron ascendiendo de subcomisionados a comisionados", apunta. "Ellos han avanzado mucho más rápido que los agentes".