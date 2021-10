"No lo veo como incentivo, sino como un anzuelo"

Diputados cuestionaron que el GOES ofrezca descuentos por el uso de la Chivo Wallet, en lugar de aprobar iniciativas para reducir precios.

El anuncio de Nayib Bukele, de descuentos de $0.20 en compra de gasolina a través de la Chivo Wallet es, para la oposición, símbolo de que la población no quiere usar bitcóin y el GOES se rebusca para incentivar su uso entre los salvadoreños.

"Sigue siendo una realidad que la mayor parte de la población no está de acuerdo con el bitcóin como una moneda de curso legal y que, por lo tanto, (Bukele) busca, a través de diferentes mecanismos introducir esta moneda. Hay mucho que indagar que no ha sido transparentado sobre la Chivo wallet", expresó la diputada Anabel Belloso (FMLN).

Bukele promocionó en redes sociales que "esto (el descuento) borra varios aumentos del precio internacional de los combustibles". Sin embargo, no ha especificado si será el Estado el que absorba estos descuentos o si serán las empresas.

"Como es una cosa usual en este Gobierno, no hay vocación de transparencia, de decir claramente cómo se ejecutan las políticas públicas, si es que hay alguna. Sigue habiendo mucho hermetismo, aún cuando es el dinero de la gente el que está haciendo que esto se implemente. Y que, aunque la mayoría no lo quiere, está asumiendo los costos", criticó Belloso.

Por su parte, la diputada Claudia Ortíz (VAMOS) cuestionó que si la verdadera intención es ayudar a la población, hay mecanismos que se pueden usar en lugar de promover el uso de criptomonedas.

"Habiendo otro tipo de medidas que están a la disposición del Gobierno y que se han propuesto en esta Asamblea, se hace eso. Desde el partido VAMOS propusimos quitarle el IVA a una lista de productos alimenticios de la canasta básica. Otros grupos parlamentarios han propuesto quitarle el IVA a los combustibles de manera temporal", expresó Ortíz.

En efecto, ARENA y FMLN han propuesto quitar el impuesto del FEFE, y eximir del pago del IVA las compras de gasolina hasta $40. Empero, Nuevas Ideas no ha querido discutir estas propuestas.

Luego, el diputado Mauricio Linares (ARENA) aseguró que poner descuentos para usar bitcóin es aprovecharse de una necesidad de la población.

"No lo veo como incentivo sino como un anzuelo para que la población lo utilice porque se ha visto que rechazan la utilización de esta criptomoneda. Nuevamente, se viene a buscar una forma para que se use. No se vale estar haciendo estas acciones, utilizando una necesidad del pueblo", lamentó Linares.

Este sería el segundo incentivo que el Gobierno ofrece, directamente, a la población. a cambio de que esta use bitcóin. Cuando se aprobó la criptomoneda, se ofrecieron $30 en bitcóin a los usuarios que descarguen la aplicación.

Empero, desde su entrada en vigor, lo que ha trascendido es que la gente descarga la aplicación y busca cambiar los bitcoines para conseguir dólares.