"No lo vimos durante 23 días y ahora está muerto"

"No lo vimos durante 23 días, y no lo volveremos a ver nunca más", se lamentaba una y otra una de las hermanas de José Manuel Ramírez Orozco, de 26 años, quien estaba recluido en el centro penal de Izalco y falleció la noche del lunes 6 de junio.

José Manuel se convirtió en el decimoctavo reo que muere tras permanecer recluido en dicho centro penitenciario. El estuvo 23 días privado de libertad.

Su cadáver fue reconocido por su hermano mayor en las instalaciones del hospital Jorge Mazzini Villacorta, de la ciudad de Sonsonate.

Sobre su muerte poco se sabe. La familia afirmó que recibieron la noticia de su deceso de boca de empleados de una funeraria y aseguraron que desconocen las causas de su muerte. El hermano que reconoció el cuerpo de José dijo que no recibió el informe de la autopsia y que en Medicina Legal le dijeron que "iban a continuar investigando el caso".

"Sabemos que estuvo tres días hospitalizado, pero a nosotros como familia no nos avisaron nada. Cuando lo fui a reconocer vi que no tenía golpes, solo tenía una costura a la altura del corazón, pero no me explicaron más. Nosotros lo que creemos que pudo presentar complicaciones por una mala alimentación y deshidratación, porque no tienen atención médica a tiempo", dijo el hermano.

De acuerdo con sus familiares, José Manuel fue capturado a la medianoche del 15 de mayo, durante el régimen de excepción, en su vivienda, ubicada en el Barrio La Vega, del cantón Cara Sucia, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán, lugar donde su familia lo veló.

"A mi hermano lo sacaron de la casa a la medianoche; llegaron (Policía) sin una orden de detención y sin explicar la razón por la que se lo llevaban. Al día siguiente que fuimos a buscarlo a la comandancia de Cara Sucia, los agentes nos dijeron que lo llevarían hasta Atiquizaya, y que era acusado de agrupaciones ilícitas; después lo trasladaron al penal de Izalco. Mi hermano fue acusado injustamente", dijo la familiar, que pidió no ser identificada.

Familiares y vecinos contaron que José, como era llamado por todos, era un joven trabajador, dedicado a la agricultura y a la albañilería. Agregaron que vivía con su compañera de vida, su hijo de 8 años y sus abuelos, luego que su mamá emigrara del país desde hace un tiempo para trabajar y ayudarlo a él y sus tres hermanos.

La familia lamentó el actuar de las autoridades de Seguridad, pues aseguraron que su captura y muerte fue injusta, y que lo acusaron sin tener pruebas. "No es porque sea nuestro hermano, pero sabemos quién era, y no era nada de lo que lo acusan, quien es delincuente que las pague, pero él no debía nada", finalizaron.

Recuerdo. Una fotografía del joven fallecido es uno de los recuerdos que la familia atesora. Dicen que la captura de José fue una injusticia.