“No me voy a meter a decir que alguien conviene más que otro”

Hay personas que en confianza le han dicho que debe “tomarse” el partido como era la vieja usanza en ARENA, pero Carlos Calleja se considera no tan presidencialista para hacerlo. Es más, dice que la concentración de poder en una sola persona le ha hecho daño al país y en ese sentido han concluido con el presidente del COENA en la separación de poderes no desechando una buena coordinación para la campaña presidencial que se avecina.

“Yo no voy a permitir que nadie sea marginado, quiero ser bien explícito en esto. Aquí cabemos todos definitivamente. Es que si yo busco unificar un país tengo que ser coherente y siempre lo he dicho que no soy una persona confrontativa para nada, no tomo esas cosas personal, todos, toditos. Y aprovecho para hacer un llamado tanto nacional como para el partido a que nos unifiquemos”.

Es por eso que en esta segunda parte de la entrevista concedida a LA PRENSA GRÁFICA ya como ganador de la candidatura presidencial del partido tricolor, Calleja promete varias cosas, entre ellas, no incidir en el proceso de ARENA para elegir a su nuevo jefe de fracción como a sus nuevos directivos en la Asamblea Legislativa, proceso del que podría salir el nuevo presidente del Órgano Legislativo para tres años u año y medio, según la negociación que se concrete.



También se compromete a trabajar por lograr la unidad del partido tras las elecciones internas del pasado domingo. Sostiene que primero hay que unificar al partido para luego unificar al país.

“Estoy comprometido a trabajar incansablemente con toda la apertura del mundo para atender la mano no solo a Javier y Gustavo sino a los equipos que los apoyaron para que nos unamos bajo este esfuerzo”.



El empresario revela además que ya está preparando viajar a Estados Unidos para atender las peticiones de los salvadoreños y que de ganar la Presidencia de la República los medios de comunicación tendrán a un amigo que defenderá la libertad de prensa.

¿Cómo hará para unificar el partido?

Ya tuve una reunión esta semana con todos los diputados de la fracción, ya he hablado con muchos de los alcaldes del partido y desde el primer día le tendí la mano a Gustavo y a Javier también para que se vinieran a este nuevo proyecto para que unidos logremos el objetivo, yo tengo que liderar con el ejemplo, con una voluntad, un trabajo que busca unificar. Hay dos formas de hacer esto. Uno pudiera entrar ya con una mentalidad triunfalista y no, yo lo que dije el domingo es que no estamos celebrando el gane de ninguna campaña ni de ningún candidato, estamos celebrando el gane del partido ARENA, nuestra muestra de democracia interna y primero Dios el inicio de una profunda unificación dentro del partido. Estoy comprometido a trabajar incansablemente con toda la apertura del mundo para atender la mano no solo a Javier y Gustavo sino a los equipos que los apoyaron para que nos unamos bajo este esfuerzo. Ha sido lindo recibir los mensajes de todos ellos mostrando total apoyo en este proyecto porque el partido está claro que la primera unificación tiene que ser la nuestra para después unificar a o todo un país.

¿Y ha tenido una respuesta positiva de Javier Simán y Gustavo López?

Yo creo que van a sumarse al esfuerzo de ARENA no sé si dentro del proyecto en el Ejecutivo, pero entiendo yo que Javier ha dicho que quiere seguir trabajando en el partido y aportando al fortalecimiento de la democracia del país. Gustavo ha sido bien explícito al decir que está dispuesto a trabajar en mi equipo y nuestros brazos están totalmente abiertos.

“Tengo planeado un viaje en los próximos meses porque no es lo mismo estar aquí diciendo que vamos a trabajar cerca de ellos a agarrar el avión e ir y juntarnos con ellos en diferentes ciudades del país para tomar en cuenta esos insumos tan importantes”.

La elección interna indiscutiblemente dividió al partido. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no votaron por usted o que abiertamente se identificaron con otro candidato y podrían temer ser marginados?

Quizá aclarar que yo no voy a permitir que nadie sea marginado, quiero ser bien explícito en esto. Aquí cabemos todos definitivamente. Es que si yo busco unificar un país tengo que ser coherente y siempre lo he dicho que no soy una persona confrontativa para nada, no tomo esas cosas personal, todos, toditos. Y aprovecho la plataforma de LA PRENSA GRÁFICA para hacer un llamado tanto nacional como para el partido a que nos unifiquemos, sumemos esfuerzos, por eso la cruz de ARENA, se trata de sumar y no restar y aquí cabemos todos. El pasado es el pasado, en la política se dan elecciones, yo ya le di vuelta a la página, estoy agradecido con Dios y con las bases del partido por la oportunidad de ser su candidato y vamos a trabajar incansablemente para construir una unidad granítica dentro del partido que será el núcleo de la unidad nacional que vamos a buscar posteriormente.

¿El nuevo jefe de fracción y los nuevos directivos de ARENA en la Asamblea Legislativa tienen que ser personas que se identificaron con usted en la elección interna?

Mire, yo soy muy respetuoso de la democracia y de la institucionalidad. La democracia pide una separación de poderes y yo estoy en ruta para el Ejecutivo y sería un error garrafal tratar de incidir yo y meterme en ese proceso porque sería incoherente con lo que vengo diciendo siempre. También soy institucional y voy a respetar el reglamento del partido que define cómo se van elegir esos puestos dentro del partido.

Confío en que el partido va a manejar eso bien y en ningún momento me voy a meter yo a decir que alguien conviene más que otro porque estuvo conmigo en la campaña. Eso va totalmente en contra de mis principios y valores.

Mire, va a haber gente, ha habido gente, la confianza que dicen ‘mirá, Carlos, ahora que sos candidato’ –y esto no es nuevo, esto ha sido la historia del país– ‘tenés que tomarte el partido’, estoy en contra de eso 100 %. Yo soy el candidato a la Presidencia de la República electo democráticamente en un proceso interno. Creo que es el primero en la historia del país de este tipo y no voy a ir en contra de los principios y democracia si es la democracia la que me llevó a esto.

Tradicionalmente ARENA le entregaba la conducción del partido al candidato a presidente de la república. ¿No lo piensa usted hacerlo?

Ya me reuní con el presidente del partido esta semana, nos dimos la mano y entendimos claramente que va a haber una separación de poderes pero una sana coordinación porque también es importante que la campaña del candidato y el partido estemos trabajando de forma alineada, pero en este caso el candidato no se va a tomar el partido porque creo que sería un error y un mal mensaje.

Mire, yo no soy demasiado presidencialista. Uno de los problemas en mi opinión que ha tenido este país es que ha sido demasiado presidencialista, ha concentrado demasiado poder alrededor de un individuo y cada vez que me meto más en este ejercicio de la política me doy cuenta de que es imposible por la magnitud y la dimensión de la gestión y la responsabilidad que un hombre solo o una mujer sola pueda manejar todo, se trata de formar equipo, de respetar la ley, la institucionalidad.

Hay ya nombres en la palestra pública de quiénes podrían ser los directivos de ARENA en la Asamblea Legislativa. Al margen de esto y tomando a la base lo que usted dice que hay que contar con la mejor gente, la más capacitada, ¿le gustaría en especial alguien para ser el presidente de la Asamblea Legislativa o el jefe de fracción de ARENA?

Sería muy irresponsable de mi parte como candidato de ARENA con la palestra que yo tengo ahorita y lo que puede incidir mis palabras empezar a dar declaraciones públicas sobre eso. No voy a trabajar en incidir en ninguna forma, voy a respetar la independencia de la institución, es un proceso del partido, de la fracción no tengo la potestad y sería un mensaje en mi opinión irresponsable y en contra de esa nueva visión de país y de la nueva democracia que queremos fomentar en El Salvador.

¿Cómo ve la posibilidad de triunfar en las elecciones presidenciales frente a los otros candidatos que han surgido hasta este día?

Nosotros ni confiados ni atenidos, esa ha sido nuestra filosofía siempre y creemos que si hacemos nuestro trabajo y estamos ya acostumbrados a trabajar de forma constante, no hemos parado de trabajar, ha sido un año casi de trabajo de todos los días, creemos que se puede lograr, estamos optimistas, muy optimistas y estamos muy agradecidos por las muestras de apoyo y cariño de parte de la población que cada día se siente más. Esta semana ha sido muy linda desde que fuimos electos candidatos, salimos a dar unas vueltas y hay un verdadero entusiasmo, se siente una esperanza y eso nos motiva a seguir trabajando.

¿Cómo va ser la campaña presidencial con la comunidad de salvadoreños residentes en el extranjero?

Ayer (el miércoles) estuve platicando con algunos representantes de la comunidad en el exterior y estamos viendo posibles viajes y ya subimos una vez a Estados Unidos durante la precampaña con los otros candidatos y el presidente del partido por el tema del TPS y acordémonos que es un porcentaje importante de la población salvadoreña a nivel mundial y vamos estar muy cerca de ellos trabajando a la par con los desafíos que ellos están enfrentando ahorita con TPS y lo demás. Necesitan escuchar de nosotros esos mensajes de apoyo, cómo juntos encontramos una solución al desafío que viene así que concretando definitivamente vamos a estar muy cerca de ellos y yo tengo planeado un viaje en los próximos meses porque no es lo mismo estar aquí diciendo que vamos a trabajar cerca de ellos a agarrar el avión e ir y juntarnos con ellos en diferentes ciudades del país para tomar en cuenta esos insumos tan importantes que nos pueden dar para este proyecto de país.

¿Cómo va ser la relación con los medios?

Yo respeto enormemente el trabajo que han hecho ustedes como medios, la lucha incansable por la defensa de las libertades, la libre prensa y en mi persona tendrán un candidato y primero Dios a un amigo de la prensa que va a defender los derechos de la prensa incansablemente.

Carlos Calleja

Familia:

Casado con Andrea de Calleja. Tienen dos hijos: Santiago y Miranda.

Estudios:

Tiene una Licenciatura en Humanidades de Middlebury College y una Maestría en Administración de Empresas de la escuela de negocios de la Universidad de Nueva York.

Idiomas:

Habla inglés e italiano.

Trayectoria gremial:

Directivo de FUSADES de 2013 a 2017. Director de la Cámara de Comercio durante dos períodos.

Ingreso a ARENA:

Miembro activo desde julio de 2013.