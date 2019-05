No menos de seis homicidios reportó ayer la Fiscalía

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó el homicidio de siete hombres y dos mujeres durante el martes por la noche y ayer en diferentes puntos del país. La mayoría de las víctimas fueron atacadas con arma de fuego. La sede fiscal de Sonsonate informó ayer del homicidio de un hombre atacado con arma de fuego en el cantón Palo Verde del municipio de San Antonio del Monte. Otro caso similar se dio en el cantón Los Blancos de la jurisdicción de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Siempre en La Paz, pero en el municipio de Zacatecoluca, la FGR encontró el cadáver de otro hombre.

Asimismo, ayer la Fiscalía se movilizó a la escena de un doble homicidio; ambas víctimas de sexo masculino, atacados con arma de fuego en cantón Planes de la Laguna, de la jurisdicción de Santa Ana. Por la noche, reportó un homicidio más en caserío El Carreto, cantón El Volcán, en San Miguel.

Mujeres asesinadas

El martes por la noche, fiscales de la Unidad de Vida de la Oficina de Santa Tecla informaron de la muerte de una mujer en el caserío Buenos Aires, cantón Chanmico, municipio de San Juan Opico, La Libertad. La víctima no pudo ser identificada.

Además, en redes sociales circula una información en la que se solicita ayuda para localizar a Nancy Carolina Sánchez Callejas, de 16 años de edad, vista por última vez el 29 de abril de 2019 en avenida Simeón Magaña, Ahuachapán.

Idalia Dolores González de Quintanilla, de 37 años, fue asesinada el lunes aproximadamente a las 4 de la tarde en su vivienda ubicada en una finca de la colonia Francia, del municipio de Santiago de María, Usulután, según la Policía Nacional Civil.

El oficial de servicio manifestó que la mujer se encontraba sola cuando fue atacada con un machete, y quedó lesionada en la cabeza y las piernas.

Señaló además que Idalia no trabajaba y se dedicaba a labores domésticas. Residía en la casa con su compañero de vida, quien no se encontraba en el lugar al momento del ataque y de cual no dieron mayores detalles.

"No se ha encontrado registro de que tenga algún vínculo delincuencial, no se tiene mayor información", dijo el oficial de la PNC.

Según datos de la Policía, 112 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2019 en El Salvador, por lo que El Salvador es considerado como uno de los países más violentos del mundo.

Entre el 1.º de enero y el 30 de abril del año en curso se registraron 112 homicidios, 44 menos que los contabilizados en el mismo período de 2018 cuando sumaban 156, lo que supone una disminución de un 28 %, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC). La entidad policial no brindó detalles sobre estos crímenes ni tampoco las circunstancias en las que fueron perpetrados.

Durante el año pasado, la policía atendió un total de 3,916 casos de diferentes tipos de violencia contra la mujer, según lo informó recientemente el director de la PNC, Howard Cotto.

Las autoridades de la PNC atribuyen la mayoría de las muertes violentas, incluidos los homicidios de mujeres, a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen más de 60,000 miembros.