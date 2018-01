No nos corresponde excluir a alguien por vínculos con pandillas”

El actual alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, busca su séptimo período consecutivo al frente de la Alcaldía de San Marcos. El funcionario asegura que puede trabajar de la mano de personas vinculadas a grupos de pandillas, para realizar trabajo en algunas comunidades, porque no quieren excluir a nadie. Además, afirma que el gobierno central, representado por su partido, no tiene voluntad de ayudarle otorgándole el inmueble de la terminal de buses.

Hemos hecho un pequeño sondeo y la gente pide que se solucione el desorden de la terminal de buses...

La terminal del sur es un inmueble propiedad del Ministerio de Obras Públicas, que se lo han dado a los empresarios de buses para que ellos exploten la terminal. Y a nosotros no los han dado para administrar los ingresos en términos de tasas municipales y de ordenamiento de la parte que está afuera de la terminal.

Ahí hubo una remedición de ese inmueble por parte de quien lo vendió (al Gobierno) y volvió a quedarse con ese inmueble y lo volvió a vender. Hay dos matrículas falsas de ese terreno que se ocuparon para hacer eso. Perdimos eso. No tener la figura jurídica no nos permite a nosotros planificar.

¿Y con la llegada del FMLN al gobierno?

No hemos hecho gestiones. Sabemos que no hay voluntad política para otorgarlo.

Otro tema importante para la gente es la seguridad. ¿Cómo ha hecho para llegar a las comunidades?

Cuando se hace un proyecto en una comunidad, esta da un aporte en mano de obra y me he percatado de que hay jóvenes que se han incorporado a las actividades de su comunidad en un proyecto que la alcaldía está llevando. A nosotros como gobierno municipal no nos corresponde ni tener un entendimiento con ellos en función de sus intereses ni tampoco excluir a alguien ni a ninguna comunidad o familia por la situación de un vinculo que vayan a tener (con pandillas).