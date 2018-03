Lee también

Son más de 10 años los que ambientalistas y autoridades a cargo de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país han intentado que se apruebe una ley general de aguas, pero a la vista de todos no ha habido voluntad política para llegar a acuerdos entre quienes explotan los recursos hídricos y quienes deberían regular esa explotación. En la tabla abajo de esta entrevista se muestran los índices de estrés hídrico actuales de los Sistemas de Explotación y se vislumbran las estimaciones de los índices para el año 2022: los escenarios futuros son negativos.Yo creo que ya hay empresas que se han dado cuenta de que para ellas es un peligro quedarse sin este recurso, porque es vital para su negocio. Lo que quieren son reglas iguales y claras para todos. Y cuando lo hacés, reaccionan bien. A las empresas internacionales les resulta más fácil, porque tienen altos estándares de calidad internacionales, pero con las nacionales es más complicado y son las que deberían dar el ejemplo. Es una lástima, porque finalmente es nuestro país.Nosotros. Pero aquí hay un problema: que todo está fragmentado. Los permiso de riego los da el Ministerio de Agricultura, nosotros damos los de la Industria, siempre que ellos abran el pozo, pero si se conectan a tuberías de ANDA eso lo ve ANDA, y allí no tenemos nada que decir.Absolutamente. Absolutamente.¿Sabe lo que yo creo? Yo creo que nosotros no nos creemos que no hay agua en el país y es porque en realidad sí hay, pero no está disponible. Llueve tres veces más que en España y 20 veces más que en Egipto, pero toda esa agua la perdemos, se va al mar. Y eso tiene que ver con la desaparición de bosques, con que nuestros cuerpos de agua (lagunas, lagos, ríos) están contaminados. Por esa razón, usamos más aguas subterráneas para potabilizar el agua, y por ende nos acabamos más rápido los mantos acuíferos.Yo pienso que el país ha entrado en una dinámica perversa de índole ambiental, de choque entre el sector empresarial y el ambiental. Y no solo aquí, en todo el mundo. Y se está viendo la protección ambiental como un freno a la inversión y no lo es. Al contrario, que limpiemos los ríos es fundamental para que las empresas reduzcan sus costos de tratamiento de las aguas residuales, y reduzcan los costos de tratamiento del agua que extraen de los ríos.