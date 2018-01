No partidarios acuden a Sala de lo Constitucional por rechazo del TSE

Los precandidatos no partidarios a diputados, y algunos ciudadanos que los apoyaron con sus firmas, presentaron ayer cinco amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el viernes pasado de inhabilitar a tres de los seis precandidatos que presentaron 12,000 firmas para la inscripción.

El precandidato Leonardo Bonilla explicó que el el tribunal electoral únicamente validó las firmas que él presentó y dejó fuera a otros tres precandidatos debido a que repitieron firmas que Bonilla presentó.

Inicialmente, el bloque de no partidarios estaba conformado por 16 aspirantes. Bonilla explicó que 10 presentaron las firmas al TSE: cuatro superaron las 12,000 firmas, tres no alcanzaron el mínimo y tres obtuvieron el 90 %, por lo que el único no partidario aceptado considera que deben darles una prórroga para completarlas.