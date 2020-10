No partidarios denuncian bloqueo del TSE

Representantes de los candidatos no partidarios que buscan participar en las elecciones de 2021 denunciaron arbitrariedades y un bloqueo de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para sus inscripciones.

Leonardo Bonilla, diputado no partidario, mencionó que el tribunal ha retrasado el conteo de firmas de respaldo para los candidatos, además de prohibir que un ciudadano de un departamento respalde una candidatura de otro.

"El TSE a dos meses y medio de haber presentado las firmas que me respaldan no las ha revisado. Otros cinco candidatos han presentado sus firmas que confirman el respaldo y no han sido revisadas", dijo Bonilla.

Según el legislador, en el artículo 8 del Decreto 555, el cual regula las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas, "no está la prohibición de que los respaldantes sean de un departamento específico".

En su cuenta de redes sociales, el TSE aseguró que "la dirección del registro electoral está verificando la autenticidad de las firmas de respaldantes".