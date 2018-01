No partidarios quedan fuera por compartir firmas

El 21 de diciembre de 2017 cerró el periodo para presentar inscripciones de candidatos a diputados, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió 10 entregas de firmas de aspirantes independientes, pero solo uno fue inscrito para competir el 4 de marzo.

Según información preliminar, parte de las razones fue que al menos cuatro aspirantes independientes presentaron firmas repetidas; de ellos, el TSE tomó el criterio que solo aceptaría como válidas las firmas del primer aspirante que presentó los libros, en este caso es Leonardo Bonilla.

“No tiene base legal la exclusión de estos candidatos. ¿Por qué? Porque en primer lugar la ley no especifica que las firmas deben de ser de ciudadanos distintos para cada no partidario”.

Eduardo Escobar, Abogado

El resto de aspirantes tampoco cumplieron otros criterios. El pasado 19 de diciembre, los magistrados Guadalupe Medina y Fernando Argüello Téllez denunciaron que se encontraron con irregularidades en los libros. Aseguraron que dentro de los ciudadanos respaldantes había fallecidos y personas que no están en el padrón electoral y que podrían tratarse de reos con condenas.

Para el abogado y miembro de la organización Acción Ciudadana Eduardo Escobar, no hay ninguna base jurídica que impida que un ciudadano puede respaldar a varios candidatos no partidarios.

“No tiene base legal la exclusión de estos candidatos. ¿Por qué? Porque en primer lugar la ley no especifica que las firmas deben de ser de ciudadanos distintos para cada no partidario; en segundo lugar, sería violatorio para el derecho de participación política de los no partidarios el exigirles que sean firmantes ciudadanos distintos”, indicó.

“No existe una ley expresa que nos prohíba que un ciudadano le de la firma a más de un candidato, está prohibido para los partidos políticos”.

Leonardo Bonilla, aspirante no partidario

“¿Por qué un ciudadano no puede permitir con su firma que participen dos candidatos no partidarios? Esto, incluso, también iría en contra de la voluntad del ciudadano de expresar su apoyo a más de un candidato no partidario, porque recordemos que la firma de apoyo no significa de que yo me constituyo parte del movimiento del candidato no partidario, sino que simplemente es una firma por medio de la cual yo avalo de que esta persona compita como candidato”, cuestionó el abogado.

Bonilla confirmó que él presentó firmas de ciudadanos que también apoyaron a otros aspirantes, pero compartió el criterio de Escobar. Dijo que esperarán la notificación del TSE para decidir si acuden a interponer un recurso ante la Sala de lo Constitucional.



