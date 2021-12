"No perdemos la fe de poder encontrar con vida a Stanley"

Ya pasaron 70 días desde la desaparición del joven Armando Stanley Cabrera Tejada, que fue visto por última vez el 2 de octubre de este año en una colonia del municipio de Soyapango. Su familia no pierde la esperanza de encontrarlo con vida, a pesar que las autoridades prácticamente los han dejado solos en la difícil búsqueda.

Triste e impotente, así se siente Angélica Tejada, madre de Stanley, que no ha dejado de buscar a su hijo desde el momento que se dio cuenta que desapareció.

"Me duele saber que las personas tomen las desapariciones y asesinatos ya como un hecho normal en El Salvador. Las autoridades tal vez no tienen el apoyo para investigar más, pero pido a Fiscalía que siga las investigaciones. La ley no es igual para todos", escribió Angélica cuando su hijo cumplió dos meses de desaparecido.

La familia Cabrera Tejada ha visitado todos los días los lugares donde sospechan que pueden darles respuesta del paradero de Stanley. Visitan las instalaciones policiales, van a Medicina Legal y la Fiscalía, institución que hasta el momento no les ha brindado mayores avances de la búsqueda.

Un pariente de Stanley que pidió anonimato por el temor que tienen a ser víctimas de alguna represalia o extorsión, dijo que la situación que viven es insoportable y cada vez es más preocupante.

"Los recursos son limitados y a la larga estamos viendo que se nos complica cada vez más poder continuar con esta búsqueda. Sin embargo, no perdemos la fe de poderlo encontrar con vida y que él vuelva con su familia", describió ayer.

Los días han sido eternos para esta familia, pero aseguran que están dando la batalla para tener la satisfacción de poder encontrar a su ser querido, a pesar que las instituciones públicas han dejado olvidado el caso. La Fiscalía parece haber archivado el expediente de Stanley, según asegura su familia.

"Realmente no se mira que estén haciendo algo para encontrar a las personas desaparecidas", cuestiona el representante de la familia Cabrera Tejada.

Han agotado todas las instituciones públicas, la única que les ha dado respuesta y ha ofrecido apoyo es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quienes aseguraron ya solicitaron a la Fiscalía que les entreguen una copia del expediente de Stanley, que se encuentra en la oficina fiscal de Soyapango.

Esto luego que interpusieron una denuncia en la PDDH bajo el argumento de que Fiscalía no les ha brindado información del caso y no han querido entregarles copia del expediente.

"Pareciera ser que ellos no están brindando esas copias de las denuncias para poder bajar las estadísticas de denuncias y que los familiares no podamos estar denunciando o pidiéndoles aceleración de los casos", aseguró un familiar.

Lo último que se conoce

Una de las versiones que se conocen es que Stanley y su novia se reunieron el sábado 2 de octubre en un centro comercial de Soyapango y posteriormente se dirigieron hacia la vivienda de una hija de la novia de Stanley, ubicada en la colonia Prados de Venecia 4, en la que supuestamente hubo una reunión familiar.

Aproximadamente a las 9:00 de la noche del 2 de octubre hubo una discusión entre la pareja, lo que originó que supuestamente Stanley saliera de la vivienda y solicitara un taxi. Sin embargo, aseguran que nadie se percató si realmente abordó el vehículo o no.

Desde esa noche nadie tiene conocimiento del paradero de Cabrera Tejeda, un joven que estaba a punto de graduarse en la facultad de idiomas de la Universidad Francisco Gavidia.

Mientras tanto, la familia de Stanley continuará en su búsqueda, pegando afiches, visitando las diferentes instituciones, con la esperanza de que algún día puedan encontrarlo y que regrese a casa.