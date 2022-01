"No podemos evitar u obviar el conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz": Procurador Apolonio Tobar

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, hizo referencia esta mañana en la entrevista televisiva de Diálogo con Ernesto López sobre la importancia de la conmemoración de los Acuerdos de Paz, luego que el presidente Nayib Bukele no hiciera ningún acto y le restara importancia a la fecha en 2021.

"Me parece a mí que no podemos evitar u obviar el conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz, porque ese acuerdo marcó un antes y un después para El Salvador, estemos o no estemos de acuerdo en la forma o los alcances que tuvo esta", dijo Tobar.

El procurador hizo un hincapié de las razones por las cuales es importante reconocer esta fecha y no dejarla de lado como lo ha hecho el gobierno actual.

"Es importante reconocerlo para no perder la memoria, y luego para generar condiciones de que lo que ocurrió en la década de los 80´s no vuelva a ocurrir y que los nuevos actores políticos asuman un compromiso directo con aquellos esfuerzos, con aquellos ideales de no exclusión, de no marginación, de no persecusión y que eso posibilitea la población gozar de sus derechos fundamentales de una manera integral, agregó Tobar.

Sobre las declaraciones dadas por Bukele hace unos meses en la comunidad El Mozote donde aseguró que la guerra y los Acuerdos de Paz habían sido una farsa, Tobar aseguró que no se podía decir tal afirmación ya que estos existieron y generaron grandes daños en el país y en la población.

"La guerra existió. Generó daño al país, generó daño a vidas, a la estructura del país, la estructura vial, generó daños a la economía, la enorme cantidad de persona que tuvo que salir del país provocados por la guerra, entonces yo creo que a todo eso se le puso fin con el Acuerdo de Paz", dijo.

Tobar consideró que estos acuerdo se quedaron "un poco cortos" y que tuvieron que haberse abodardo de una manera más integral para no dejar vacíos y que es ese sentido la realidad de los salvadoreños fuera diferente en la actualidad.

"Claro, lo que había que hacer era abordar los problemas que generaron de una manera integral y ahí es donde yo creo que sí los Acuerdos si se quedaron un poco cortos al no abordar de una manera integral como se iba a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales que habían sido la base del origen de la guerra, aunado a ello con los derechos civiles, vinculado al derceho a la vida y al derecho de la libertad expresión, asociación, de movilidad incluso, creo que eso faltó", indicó.

Para finalizar, Tobar informó que la Prpcuraduría realizará un evento conmemorativo a la fecha el próximo sábado 15 de enero en el parque Cuscatlán de San Salvador.

Para el 16 de enero, fecha en que se firmaron los Acuerdos de Paz en el país, diferentes organizaciones de la sociedad civil han convocado una marcha para conmemorar el trigésimo aniversario en medio del mayor retroceso democrático desde que estos se firmaron en 1992.

