"No podemos permitir que se nos convenza de que violar los derechos de otros, es necesario para garantizar ilusoriamente nuestra seguridad", Celia Medrano

La investigadora y experta en Derechos Humanos, Celia Medrano, habló esta mañana en la entrevista radial de YSUCA acerca del discurso del oficialismo sobre el tema de violencia y cómo este trata de convencer a los salvadoreños que las acciones y medidas ejecutadas para combatir la criminalidad son las mejores y no pueden ser cuestionadas.

Medrano aseguró que el gobierno de Nayib Bukele impone un discurso con el que intentan implantar una sola verdad y al ser cuestionada por periodistas, instituciones o la comunidad internacional, estos terminan siendo atacados y catalogados como enemigos del pueblo.

"Es un paso lógico dentro de un régimen de corte autoritario, puesto de que la apuesta es tener una sola verdad, y en la insistencia de que hay una sola verdad y esa verdad es la oficial, cualquiera que sea crítico o cuestione y mucho más grave, si fundamenta ese cuestionamiento, termina siendo atacado como alguien que agrede al gobierno, como un opositor al gobierno, como un enemigo del gobierno, y en esta narrativa por ende, enemigo del pueblo, porque el pueblo está con su gobierno y cualquiera que esté en contra de eso es un enemigo", sostuvo la experta.

En ese sentido, Medrano consideró que como población no podemos aceptar y normalizar las violaciones de derechos humanos que se están realizando bajo el régimen de excepción y dejar que las seguridad de algunos se de a costa de otros tantos, ya que a la larga estas medidas se revertirán.

"Quien se considere seguro al ver que torturan a un miembro de una pandilla o peor aún que solamente es acusado de ser miembro de una pandilla, cuando no nos conmovemos ante filas de familiares donde están sus familiares detenidos, porque no les están dando esa información, sino nos ofendemos cuando un militar o un policía sale ante esos familiares y les dice que si no se quedan quietos los va meter presos a todos y aplaudimos, la aceptamos o la callamos. Esa asituacion debemos de entender que tarde o temprano, que esa pasividad, esa acción se revertirá a nosotros mismos, se nos volcara a nosotros mismo, no podemos permitir que se nos convenza de que violar los derechos humanos de otros, es necesario para garantizar ilusoriamente nuestra seguridad", dijo.

Según Medrano este tipo de acciones represivas por parte del gobierno actual no darían buenos resultados debido a que, como se vio en gobiernos anteriores los planes de seguridad como "mano dura" o "super mano dura" no tuvieron el desenlace esperado.

"... Hay que insistir desde la coherencia misma de los derechos humanos y de la realidad, con base ciéntifica, de que este tipo de acciones de mano dura, super mano sura, mano dura plus, como se le quiera llamar, nunca van a representar una solución. Se siembra más odio donde ya hay odio, y se nos impulsa y se nos convence de que este es el momento de vengarnos por lo que hayamos sufrido por parte de estos grupos. No nos damos cuenta que sacando lo peor de nosotros mismos, que permitiendo que se exploten con motivos meramente políticos lo peor de nosotros mismos, esto regresa a nosotros tarde o temprano", aseguró la experta.

La experta aseguró que con el discurso confrontativo que maneja el gobierno y las acciones que están ejecutando, que según ellos serían las mejores en el combate contra las pandillas solo demuestra la clase de personas que lideran el país.

"La historia en el mundo entero nos deja claro, y por eso es importante no perder memoria histórica y por eso es importante leer, estudiar, informarse de como este tipo de acciones no tienen nada de nuevo y de esta historia nos demuestra que al final de cuentas quienes hacen uso de ese método terminan demostrando que son iguales o peores de lo que nos aseguran quieren corregir o quieren cambiar. No es la excepción en el momento", dijo.

Desde que aprobarón el régimen de excepción Bukele utiliza un discurso de "guerra contra las pandillas" en el que han destacado las amenzazas, insultos y confrontaciones. Este también ha sido replicado por los funcionarios de dieferentes carteras de Estado.

Esta mañana el director de Centros Penales, Osiris Luna, aseguraba que dentro de las prisiones harían pagar a los pandilleros por el sufrimiento causado a la población por la recién ola de asesinatos. "Todo el sufrimiento que le han hecho estos bastardos a la población, nosotros se le vamos a hacer pasar en las cárceles", dijo.