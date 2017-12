Injusto resulta para el precandidato presidencial de ARENA Gustavo López Davidson que los diputados de la Asamblea Legislativa gasten millones en bonos y otro monto aparte para pagarse asesores. López dice que el mensaje que mandan los legisladores, donde la mayoría representa a ARENA, es negativo.

Luego de haber pasado el primer filtro del proceso interno de ARENA, el ahora precandidato también se refiere a lo que explicó a las autoridades del partido tricolor que lo evaluaron. Además responde a la sanción por propaganda anticipada que recibió por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haber utilizado spots de televisión; aseguró que el tribunal regula donde no tiene que hacerlo.

El empresario también habló sobre lo que piensa hacer en unos meses que la campaña interna inicie, manifestó que no le molesta que líderes del partido muestren apoyo hacia los demás competidores.

¿Qué planteó ante las autoridades de ARENA?

Lo que querían ellos era un poco que se hablara de uno dónde estudió, su trayectoria a nivel educativo, a nivel profesional; preguntaron cuál era la visión del país y por supuesto qué tipo de propuestas tenía uno para mejorar el país, de esa forma fue, estuvo muy interesante el proceso. Se está siguiendo de una manera ordenada todo el proceso y me gusta que es algo nuevo dentro de ARENA, no se había hecho antes, es primera vez en la historia del partido en el cual existen precandidatos y después se hace el filtro a través de entrevistas y que posteriormente se pasa a las elecciones de los afiliados que serán más de 100,000 personas en voto secreto. Entonces eso demuestra la transparencia de nuestro partido, y por supuesto, ajustándose a las mismas críticas de la población hacia los partidos principales estamos renovándonos positivamente.

¿Cree que fue un proceso transparente, limpio y justo para todos los aspirantes?

Para todos, estoy cien por ciento convencido y también satisfecho que no pueden existir los dados cargados, es imposible porque son más de 100,000 personas las que tienen la oportunidad de ir a votar, entonces es imposible controlar a la hora de un voto secreto por quién va a ser, por consiguiente, estoy plenamente convencido de que es un proceso, limpio, democrático y que va a ser justo, que va a escogerse al mejor candidato para nuestro partido.

¿Por qué cree que hubo perfiles que no cumplieron con lo que el partido busca?

Francamente desconozco, no estuve presente en las presentaciones o en las entrevistas que les hicieron a ellos, lo que sí sé es que respeto y soy una persona institucional, grandes personas ambos, Gerardo y don Lito, muy buenas personas, pero acordémonos que nunca va a poder existir el espacio para todos, tienen que existir algunas eliminatorias.

¿Cuáles criterios cree usted que cumple?

Primero, soy una persona que a través de mi vida he buscado pasar haciendo el bien. Segundo, que también soy una persona que me gusta poder buscar acuerdos, me gusta ser conciliador. Lo otro es que ideológicamente estoy también bastante preparado y es parte de lo que expuse y también que he sido parte del partido desde 1981. Presenté cuáles eran claramente los ejes que ando buscando que son los temas de salud, educación, trabajo, transparencia, seguridad. Es muy interesante y creo que les gustó mucho porque incluso la misma plataforma legislativa de ARENA son prácticamente mis ejes de trabajo, ahí se han enfocado porque es lo que la gente demanda. Me dijeron que fui hablando de lo general a lo particular, exponiendo muy bien en confianza con todos, algunos los conocía, a otros no, y eso demuestra algo importante y es que el partido se va renovando. Mi plataforma es basada en lo que conozco y me apasiona.

Antes de que pasara a la siguiente fase, el TSE lo sancionó por haber usado spots propagandísticos, herramienta que usted estaba usando para posicionarse. ¿Cree que comenzó con mal pie esta contienda?

No, por el contrario, creo que he entrado, a mi manera de ver, de una manera positiva. ¿Qué es lo que pasa? En el artículo 175 del Código Electoral no está realmente bien definido y está en un área gris y es lo que voy a buscar presentar a la Corte Suprema. Primero tengo que ser notificado, todavía hay tiempo para eso y después es que se va a desarrollar ese proceso porque siento que están coartando mi libertad de expresión, claramente se ha dicho que he sido un aspirante a precandidato del partido ARENA para la presidencia, entonces mi mensaje es para las estructuras y hay una libertad de ocupar los medios que son legales y decir cuál es mi aspiración. El Tribunal Supremo es un ente para regular ya las elecciones populares para alcaldes, diputados y presidente, yo no soy un candidato oficial de ningún partido, no estoy inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, por ende considero que ahí es donde está la problemática. También hay otra cosa, la misma Corte Suprema dijo que los partidos deberían trabajar más en sus internas, así es como se debería de hacer, la gente debe estar más conocedora de todo eso, es parte de la transparencia que nuestro país requiere, eso es lo que he hecho, buscar informar a nuestra gente de cuáles son mis intenciones.

¿Considera entonces que el tribunal está regulando donde no tiene que hacerlo?

Así mismo, pienso que andan equivocados y acuérdese que desafortunadamente el Tribunal Supremo es un ente que tiene cuota política, el presidente del tribunal es muy obvio que es de los cuadros del FMLN, entonces van a buscar cómo ir coartando la libertad de expresión que es parte de lo que la izquierda revolucionaria siempre anda buscando, coartar la libertad de expresión.

¿Está siendo injusto el tribunal en sancionarlo a usted y no otros casos?

Yo más que todo tengo que enfocarme en mi caso y considero que no han actuado de una manera justa porque coartan esa libertad de expresión que todos los salvadoreños tenemos derecho.

¿Piensa darle un giro a su método de promoción después de la sanción?

Primero vamos a ver si el escrito lo acepta o no la Corte, si lo acepta por supuesto que vamos a buscar hacer las cosas de otra manera, eso creo que va a ser muy importante y por supuesto respetaré todo lo que diga la Sala de lo Constitucional, estoy totalmente dispuesto a aceptar considero que tengo razón, pero igual aceptaré la decisión.

¿Cómo ha planeado hacer la campaña interna?

A diferencia de Javier y Carlos mi enfoque principal es, ha sido y será trabajar con las estructuras de nuestro partido, o sea, con los votantes nuestros, con el voto duro, llegar a platicar de todo lo que yo he sido en ARENA, de los planteamientos para buscar una mejor calidad de vida, ahí me voy a enfocar.

¿Ha recibido apoyo de miembros de ARENA?

Por supuesto.

¿Miembros de ARENA le han cerrado puertas?

No, en absoluto, talvez hace algún tiempo pudiesen algunos haber percibido eso, pero a como va avanzando el tiempo nosotros y yo veo que toda la estructura están muy anuentes de escuchar y ahora más aún hasta llaman para que uno vaya a visitarlos y hable con las estructuras para que nuestros afiliados puedan escuchar a las tres personas, a Javier, a Carlos, a mí, para que después ellos definan libremente por quién votar. Si yo no soy el elegido créame que yo voy a apoyar a quien sea, yo digo que el orden de los factores no altera el producto, acá considero que los tres tenemos muchas cualidades.

¿Qué opinión tiene de que haya diputados que públicamente digan a quién apoyan?

Personalmente no me molesta porque me gusta que las personas sean transparentes y no hipócritas; pero francamente eso solo es un voto, el de ellos, no toda la militancia son diputados, tenemos que generar confianza en las bases y no solo en la élite política de mi partido.

Como arenero, ¿qué opinión tiene del presupuesto de la Asamblea Legislativa que mantiene bonos, seguros y donde la mayor representación es de ARENA?

Para mí un bono es cuando alguien se lo merece, eso lo ocupamos en el sector privado, el mensaje es a mi manera de ver bastante negativo porque es como decir ‘ah, me meto a ser diputado, llego a la Asamblea y me hago rico’, un ejemplo es que el presidente de la Asamblea tiene para gastos de él más de medio millón. Yo no estoy de acuerdo que se despilfarre y se bote el dinero que a todos nos cuesta estar pagando en impuestos, tenemos que administrar el dinero de la mejor forma, tener gente competente, que sepa realmente de eso, no cuadros de un partido. Es demasiado dinero lo que están pidiendo, es una irresponsabilidad.

¿En la Asamblea se debe modificar el método de entregas de bonos?

A nivel de Gobierno es bastante diferente que el nivel privado, pero son juez y parte, son ellos mismos los que se ponen cuánto van a tener de bono adicional y son cantidades demasiado exageradas, no es justo para nuestra población cuando ven el bono que se está dando a alguien de la Asamblea Legislativa, no puede ser que los partidos tengan tantos asesores, no puede ser, no puede ser, todo eso es dinero de los salvadoreños, todo eso se tiene que administrar mejor para que llegue a ellos, cómo es posible que se va a dar una gran cantidad de bonos pero no hay medicinas en los hospitales, ¿es eso justo? No. Ellos fueron elegidos por el pueblo y deben de trabajar para él.