"No puedo seguir siendo cómplice del secuestro del partido por parte de los grupos de poder": diputada Milena Mayorga sobre renuncia a ARENA

La diputada por San Salvador, Milena Mayorga (ARENA) anunció este día a través de su cuenta de Twitter que renuncia al partido por el que compitió y ganó un curul en el Parlamento salvadoreño en el año 2018.

Mayorga, representante por El Salvador en Miss Universo 1996 y con una larga trayectoria en los medios de comunicación. También tiene estudios en Comunicación y Mercadeo.

A su llegada, este mediodía, a la Asamblea Legislativa para dar a conocer los motivos de su renuncia, Mayorga expresó que al interior del partido ARENA se está manifestando una corrupción de la que no quiere ser partícipe.

“No puedo seguir siendo cómplice del secuestro del partido por parte de los grupos de poder... Este día, me separo de este partido político porque sus principios quedaron muy lejos de mis principios, de mi moral y de lo que yo creo que es la justicia social”, expresó la diputada.

Más temprano este jueves, ella había anunciado su decisión a través de sus redes sociales. "Hoy renuncio a ARENA", escribió Mayorga sin dar mayores explicaciones a su decisión.

Sin embargo, más tarde ante la prensa insistió su desacuerdo con las decisiones que, en el marco de las emergencias por covid-19 y la situación climática, está tomando el partido partido en el que, hasta hoy, milita.

Diputada @MilenaMayorga ha llegado a la @Asamblea y da a conocer motivos sobre su renuncia a @ARENAOFICIAL. pic.twitter.com/KTFtJ3SU1N — LPGPolitica (@LPGPolitica) June 4, 2020

Aludió que ARENA hizo caso omiso las peticiones y necesidades del gremio médico y de enfermeras en el marco de la atención a la pandemia de covid-19. También dijo estar en contra de la forma en que ARENA apoyó la distribución de fondos de emergencia que serán entregados a las alcaldías, sin tomar en cuenta las disparidad de necesidades y urgencias que hay en cada una.

Esta última, también ha sido una de las grandes críticas del alcalde Ernesto Muyshondt, quien este día informó que estuvo a punto de presentar su renuncia al partido tricolor, el pasado lunes.

HOY RENUNCIO A ARENA. — Milena Mayorga (@MilenaMayorga) June 4, 2020

Mayorga pertencía al partido ARENA, según confirmó en su campaña electoral en 2017, desde 1990.

"Pertenezco a @ARENAOFICIAL desde 1990. Fui voluntaria de la JRN y me retiré por los medios y ahora me estoy reactivando": @MilenaMayorga. pic.twitter.com/ciewWFrDNX — LPGPolitica (@LPGPolitica) May 14, 2017

El pasado sábado, en su intervención durante la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa, Mayorga adelantaba que "quizás hoy sea la última vez que hable como arenera".

"Quizás lo sea por la actitud mezquina de algunos diputados de mi fracción, de diputados corporativos de mi fracción, que me producen vergüenza, ¿por qué? porque siempre se negaron a escuchar a médicos y enfermeras que desde los hospitales nos pedían no romper la cuarentena", amplió la diputada, aludiendo a la petición del Ministerio de Salud de mantener una cuarentena estricta por 15 días antes de iniciar la reapertura gradual de la economía del país.

Quizá hoy sea la última vez que hable como arenera, porque la actitud de sus diputados me da vergüenza. Hoy quiero ser la voz del pueblo. pic.twitter.com/0OIplIqf0n — Milena Mayorga (@MilenaMayorga) May 31, 2020

¿Qué pasará ahora?

De acuerdo al Código Electoral, en el artículo 226, Mayorga se mantendrá como diputada independiente y no podrá pertenecer a otro partido para buscar la elección popular en el próximo periodo legislativo.

Al ser consultada sobre sus planes al finalizar su período legislativo, la diputada aseguró no tener ningún plan, pero dejó entrever que, por el momento, no tiene intenciones de continuar dentro de la política.

“No tengo ningún plan para 2021; como ustedes saben, yo no he vivido de la política (hasta que se postuló como diputada)… soy una mujer profesional y no he necesita la política para vivir ni yo ni mi familia, así que vamos a ir viviendo el día a día”, dijo.