"No queremos espectáculo sino medidas serias"

Legisladores criticaron y señalaron la falta de coherencia entre el discurso del gobierno de Nayib Bukele y su actuación en temas concretos relacionados al combate en contra de la delincuencia, luego de la forma en que se han manejado los primeros días del régimen de excepción en el país.

Así, luego que en el discurso oficial abundaran los mensajes de supuesto combate a las pandillas y ataques contra la comunidad internacional, sin que hubiera pronunciamientos de esta de por medio, legisladores cuestionaron que el gobierno actúe de esa manera al mismo tiempo que se niega a aprobar la extradición de líderes de pandillas solicitados por Estados Unidos.

"Lamentamos la ola de asesinatos. Nos solidarizamos. Pero al mismo tiempo hay muchas dudas sobre lo que se aprobó: si el Estado incurre a una medida como esta, es reconocer que no tienen control como lo han venido pregonando", consideró el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara.

Luego, el mismo Guevara apuntó que el gobierno se contradice al no permitir la extradición de líderes de pandillas. "Hay que cuestionarse porqué el presidente Bukele está impidiendo el reclamo de este tipo de criminales por otros países. ¿Cuáles son los motivos? Estamos viendo matonería, y no queremos espectáculos sino medidas serias", indicó

Mientras, el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) también cuestionó la efectividad del Plan Control Territorial y del presupuesto que este tiene asignado. "Es difícil opinar y medir la efectividad de un plan sin que este documento haya sido público. Producto de eso, cuando sucede algo como el alza de homicidios del fin de semana, no queda más que especular sobre las posibles hipotésis de porqué tanto asesinato si nos ha vendido el gobierno en tuits y conferencias que está funcionando el plan", apuntó. "Esto pone en jaque al gobierno, esperaría que aprendan la lección y que tienen que ser más transparentes con la población", agregó.

Además, los legisladores también cuestionaron los ataques en contra de la comunidad internacional, luego que Bukele señalara en un tuit que la OEA tuvo parte de responsabilidad por la tregua ocurrida durante el primer gobierno del FMLN.

Así, el diputado Rodrigo Ávila (ARENA) indicó: "cuando se dio, fui crítico del accionar de la OEA, con palabras prudentes; eso no quita que las intenciones de la OEA pudieran haber sido muy buenas, pero los resultados no fueron tan buenos". "Pero se tiene que mantener una comunicación cordial con organismos internacionales, buscar espacios de entendimiento. Cuando se tienen opiniones diferentes no se debe recurrir a ataques sino a tender puentes", indicó.