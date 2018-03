“No quiero que nadie sea víctima de un violador”

Lee también

Lilian Monroy Rivera, elemento de la Policía Nacional Civil (PNC) destacada en Santa Ana, ha tenido que luchar contra los estigmas de una sociedad machista como la salvadoreña para abrirse campo dentro de la corporación y enfrentar a quienes hacen violencia en contra de las mujeres.Su empeño la llevó a lograr en 2016 la detención y posterior condena de un violador en serie que amenazaba a jóvenes estudiantes de una universidad privada santaneca, con una investigación en la que puso todo su esfuerzo para que no haya más mujeres víctimas de esta clase de delincuentes.“Se siente bien, saber que hemos sacado de circulación a un delincuente y estamos evitando que más mujeres y niñas adolescentes sean víctimas de abuso sexual”, manifestó.La captura del sujeto motivó que Monroy recibiera una condecoración por parte de la institución policial, por ser una de las mujeres agentes más destacadas en su desempeño durante 2016.La condecoración, dice, es un incentivo para continuar su labor en la corporación policial, donde ya tiene 13 años de carrera, siendo la mayor satisfacción “haberle podido resolver la situación a muchas personas”.La agente asegura que continuará realizando su labor y luchando contra las situaciones adversas para evitar más víctimas de delitos sexuales en el país.“A mí no me gustaría ser víctima de un abuso sexual, ni que ningún familiar, ni ninguna hija o hermana fuera víctima de delitos sexuales”, expresa la condecorada, señalando que lo mejor de su trabajo es lograr resolver casos y llevar a prisión a delincuentes.Además de Monroy la corporación policial en Santa Ana reconoció el trabajo de otros 54 elementos de las distintas unidades del departamento, en su mayoría elementos del área operativa y varias mujeres.La jefa de la delegación en Santa Ana, Verónica Uriarte, dijo que con esta acción se pretende reconocer el trabajo de los elementos más destacados, a quienes se les entrega un diploma y un pin.“Se les reconoce justamente por destacar en la labor policial, es gente que ha realizado excelentes procedimientos, detenciones, rescates de personas privadas de libertad, entre otros, son personas que no solamente destacan en una labor, sino que su comportamiento durante el año y años anteriores también es bueno”, explicó Uriarte.