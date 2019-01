“No reconocen la debilidad de las instituciones”

Eduardo Escobar, coordinador de Acción Ciudadana, señaló que el formato del segundo Debate Presidencial de ASDER fue mejor que el que se tuvo en la Universidad de El Salvador. Hubo espacio para que los candidatos pudieran cuestionar o ampliar, pero además la moderadora, Glenda Umaña, pudo interrumpir a los candidatos que ampliaran o fueran más específicos en lo que estaban diciendo, indicó.

“Probablemente no sea aún lo suficiente y no pueda categorizarse 100 % como un debate, pero sí fue un ejercicio importante para que los candidatos plantearan sus propuestas para el país, e incluso pudieran cuestionarse entre ellos”, comentó.

Donde no se hizo mucho énfasis, según Escobar, fue en el tema de la institucionalidad, y faltó que profundizaran en las acciones para fortalecer la institucionalidad democrática, sobre todo en cuanto a la corrupción y la impunidad, y cómo desde el Ejecutivo se va a apoyar la lucha contra este flagelo.

“Los candidatos no reconocieron la debilidad institucional que padecemos, en las instituciones de control sobre todo, en la Corte Suprema, la Corte de Cuentas, la Fiscalía. Cuando se tocó el tema de la CICIES, dejaron entrever que con la institucionalidad existente se puede hacer mucho, y que por sí sola puede resolver estos problemas, solo el candidato de VAMOS dijo que no lo veía tan viable”, señaló.

“Más allá de si es el tema de tener una CICIES, hay un diagnóstico muy positivo y optimista de las instituciones, cuando sabemos que están con serios problemas. No se vio este reconocimiento de la debilidad institucional y qué se puede hacer para resolverla”.

En su opinión, más allá de si se llega a tener una CICIES o no, hay un diagnóstico demasiado optimista de las instituciones. “No se vio este reconocimiento de la debilidad institucional y qué se puede hacer para resolverla”, reiteró.

Otro tema que casi no se abordó fue la participación ciudadana. A juicio de Escobar, aún dimensionan el papel del ciudadano en el ciclo político como un actor importante solo en el control de la política, pero aún no le dan la categoría de partícipe en la toma de decisiones.

“Solo se le quiere dar más poder para que sea un monitor del ejercicio del poder, pero no se le está dando el espacio para que participe en el ciclo inicial, que es la toma de decisiones. Cuando se habló de referéndum, no lograron aterrizar, y algunos dijeron que no era parte de su visión, aún cuando es una herramienta que bien usada puede generar beneficios para el país”, explicó.