No salir del cantón es su manera de evitar el covid-19

La vida de los habitantes del cantón Valle Alegre, ubicado al norte de la carretera longitudinal del norte, en San Simón, Morazán, transcurre con relativa normalidad, aunque la pandemia del covid-19 ha modificado algunos de sus hábitos.

Ellos consideran que no salir de su comunidad es la mejor medida de prevención para protegerse del virus. La mayoría de habitantes del cantón no usan mascarillas cuando se desplazan por la comunidad ya que confían en que la lejanía con la zona urbana del municipio y la falta de contacto con personas de otros lugares, son su protección.

Miriam del Carmen Amaya, de 28 años, es madre de tres hijos y reside en el caserío Los Corrales, del cantón Monte Alegre. Su vivienda está ubicada en la parte alta de una zona montañosa, y esta asegura es su principal fortaleza contra el covid-19. Afirma que por el temor de contagiarse, prefiere permanecer en su casa y no salir a menos que sea muy necesario.

Cuenta que cuando tiene que salir a hacer compras evita hacerlo en los autobuses de la ruta 316-B, que hacen su recorrido desde San Miguel hasta San Antonio del Mosco, pasando por Valle Alegre.

El transporte público se ha convertido en su última opción para trasladarse. Prefiere esperar algún vehículo para que le dé un aventón hasta su destino. Asegura que cuando sale del cantón usa mascarilla.

Los niños de Valle Alegre también tienen temor a enfermar de covid-19. Cándido R., de 10 años, acompaña a su papá, Cándido Martínez, de 73 años, a realizar trabajos agrícolas. No usan mascarillas, ni alcohol gel, confían que en el campo entre las milpas y con sus familiares no existe riesgo del virus, pero consideran que al salir a otras partes y estar con otras personas podrían contagiarse. "Tengo miedo de contagiarme al salir a otras partes", expresa el niño.

Mientras que don Cándido a pesar de encontrarse en el rango de edad que es considerado como el más propenso a fallecer por covid-19, cree fielmente que encomendarse a Dios lo librará de infectarse del virus. Asegura que no se ha enterado de personas que hayan padecido de covid-19 en el cantón.

Otra de las habitantes de Valle Alegre es Ana Cecilia Ramos, de 29 años, residente en la zona céntrica del cantón. Ella indicó que también ha decidido permanecer en su casa y no salir si no es por algún motivo de mucha importancia. "Si no es necesario no se sale", manifestó.

Su familia asigna a una persona para que viaje hasta Ciudad Barrios a comprar alimentos. Al regreso, dice, la persona debe bañarse antes de tener contacto con los otros miembros de la familia. Además, desinfectan con jabón y lejía las compras.

El único riesgo que los pobladores de Monte Alegre creen que tienen de contagiarse del virus es por las personas que llegan de fuera, como en el caso de los trabajadores de los camiones repartidores que surten las tiendas o que llegan por otra clase de negocios.