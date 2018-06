“No se dará celular a miembros del concejo”

Los miembros del concejo plural de Santa Ana no recibirán teléfono celular pagado por las arcas municipales, como ha ocurrido durante las administraciones anteriores, cuando han llegado a gastar hasta $97,000 durante una sola administración por dicho servicio.

La alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, quien calificó el gasto en celulares realizado por las administraciones pasadas como superfluo, dijo que su administración no hará ningún contrato de telefonía para que los regidores, incluyéndose ella y el síndico municipal, gocen de este servicio pagado por la comuna.

“No (se ha contratado servicio de telefonía celular) ni se van a dar, no se van a dar celulares para ningún miembro del concejo municipal, cada uno tiene su teléfono, que use el teléfono privado, pero nosotros no les vamos a dar. Es parte de la austeridad que debemos tener”, señaló.

De Escalón afirmó que esto es parte de las medidas de austeridad que se están aplicando en la alcaldía debido a la situación financiera por la que atraviesa, que ha llevado también a la eliminación de beneficios para los empleados municipales, como la entrega de bonos y canastas alimenticias.

En administraciones anteriores, además de los miembros del concejo, el beneficio de servicio de telefonía celular pagado con fondos municipales abarcaba a las gerencias y jefaturas; sin embargo, la jefa municipal aclaró que en el caso de los gerentes y jefes, se les brindará un sistema de radiocomunicación, el cual es mucho más barato que el de telefonía celular.

“Tienen unos radios que son mucho más fáciles y más baratos, y que no van a ser lo oneroso que era la anterior comunicación, porque los contratos anteriores no fueron hechos de la manera más austera, esas cosas se terminaron y ahora estamos por lograr ahorrar”, indicó.

De acuerdo con la Oficina de Información y Respuesta (OIR), en los últimos dos períodos se tuvo un gasto en telefonía celular por $167,532.67: con Alfredo Peñate, del FMLN, fueron $70,459.11, mientras que con Mario Moreira, de ARENA, fueron $90,073.56.