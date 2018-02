“No se debería dar el voto a quienes no son transparentes”: IAIP

Cumplir con lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) debería ser parte de los requisitos para ser candidatos a un cargo de elección popular, de acuerdo con la comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Herminia Funes.

De acuerdo con la funcionaria, este debería ser uno de los requisitos para ser inscritos. Actualmente para presentar la solicitud de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral solo hay que presentar finiquitos de la Corte de Cuentas de la República, de Hacienda y la Procuraduría General de la República.

“Nosotros hemos considerado que sería importante que se pudiera obtener un finiquito para que una persona pudiera optar a un cargo (de elección popular)”, expresó la comisionada Funes.

Las declaraciones de la funcionaria se dan días después de conocerse que las alcaldías son las más señaladas por no dar información a los ciudadanos. Por otra parte, en otras entidades públicas, como la Asamblea Legislativa, ya se han dado casos en los que no han querido dar información que debe estar disponible al público.

“Imagínese usted un alcalde o alcaldesa que no entregue información, que no publique las actas del concejo en uno o dos años, que es información pública y oficiosa, ¿cree usted que se le debería dar el voto a esa persona no transparente? Como comisionada yo diría que no, porque si estuvo en una gestión o cinco gestiones atrás y no ha querido ser transparente yo creo que las personas no deberían darle el voto. Qué bueno que se les pudiera dar el finiquito a todas estas personas”, expresó Funes.

La comisionada agregó que todo es parte de voluntad política para dar cumplimiento a la LAIP. “Qué bueno que se pudiera extender un finiquito para estas personas (candidatos), lamentablemente hoy por hoy esto no se hace”, reiteró la funcionaria.

En el caso de los alcaldes que se niegan a dar información, Funes dijo: “Muchos alcaldes y alcaldesas creen que son los dueños del pueblo, que tienen ese pequeño feudo y quieren controlar todo. Hay muchas municipalidades en que ni los mismos concejales conocen lo que está pasando”.