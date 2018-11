"No se ha escrito ni una pregunta para el debate"

El dominicano Willie Lora, exdirector de Noticias de CNN en Español, es responsable de producir el debate presidencial que se desarrollará el próximo 13 de enero, y el cual es organizado por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión (ASDER). Según explicó, la parte logística camina tal y como ha sido diseñada en el cronograma, y por ello le sorprendió que se realizaran críticas desde una de las cuatro candidaturas, pues, dijo, "ninguna pregunta ha sido escrita, solo se han definido los temas sobre los que versará el debate".

¿En qué momento estamos de cara al debate presidencial de 2019?

Nosotros comenzamos a trabajar en agosto, en mirar los parámetros amplios del debate en términos de valores de producción, del tema editorial, del tema de patrocinio. ASDER arropa de cierta manera la radio y la televisión; entonces, fue una charla interna y se decidió que si se iba a hacer el debate, y trabajamos en cómo se iban a manejar las diferentes campañas, lineamientos gráficos. Ya tenemos la discusión que se vino tratando desde agosto hasta que hace poco más de un mes y algo se firmó el documento en el que todos los candidatos se comprometieron a ser parte del debate.

¿Cómo se tomaron las críticas que decían que el debate era arreglado para favorecer a un candidato?

Cuando salieron los señalamientos en las redes sociales fue sorpresivo porque yo soy el productor del debate, soy el que escribe las preguntas, el que trabajo con la presentadora Glenda Umaña, y todavía no he hecho ni siquiera la primera pregunta. Los conceptos están, al igual que los temas e incluso ya se les dio a los jefes de campaña, pero no se ha elaborado ninguna pregunta porque creo que muchas cosas pueden pasar de aquí a una semana del debate y para mantener las preguntas al día lo mejor es esperar. Sí es bueno el ejercicio que he hecho de conversar con los salvadoreños de distintas clases sociales de cómo ven ellos, que al final son los votantes, la realidad del país.

¿Qué tipo de insumos ha conseguido en esas pláticas con los sectores de la realidad salvadoreña?

La experiencia ha sido muy rica y me han pasado cosas interesantes porque no es la primera vez que estoy en El Salvador y al hablar con todos los que lo he hecho me he creado una visión general de lo que piensa el salvadoreño. Una cosa es lo que vemos en la televisión y otra muy diferente lo que se habla con ellos.

¿Existe la posibilidad de que las preguntas surjan de la misma población?

Es una posibilidad porque si yo estoy produciendo el debate y yo estoy charlando con los salvadoreños puedo retomar sus inquietudes, pero aún no está escrita ni la primera pregunta.

¿Cuáles son las temáticas generales que se han establecido para el debate?

Son 10 temas que se han proporcionado, tema de seguridad, economía, salud, deportes, política exterior, inmigración, corrupción, soberanía y democracia y justicia. Pero son temas generales que dependiendo de lo que pueda pasar vamos a elaborar preguntas y sobre esto vamos a basar la parte editorial.

¿Por qué se pensó en Glenda Umaña? ¿Cuán empapada está ella de la realidad salvadoreña?

Se pensó en ella porque trabajó conmigo muchos años cuando yo fui director de noticias políticas en CNN en Español, además es una periodista muy respetada en la región, de la que conoce mucho de lo que pasa, además también ha moderado otros debates. Ha estado estudiando mucho todos los temas, nos mantenemos en comunicación constante, le paso información, hacemos conferencias, está muy empapada y obviamente vendrá unos días antes donde tendremos sesiones para trabajar las preguntas juntos.

¿Cuál es la idea de que ella modere el debate?

Primero que la saca del contexto político salvadoreño, es una persona que tiene experiencia manejando los temas que se han definido, tiene una visión internacional recordando que el debate no se quedará exclusivo para El Salvador, sino que se va a transmitir en streaming para todo el mundo. Es decir, todo esto va más allá de lo que se pueda ver acá, aunque será en el país en donde se va a votar.

¿Cómo será la dinámica del debate?

Luego de cada pregunta, el candidato tendrá un minuto para contestar y si existe una repregunta habrá otros 30 segundos más para el candidato.