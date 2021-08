"No se me ocurre un solo aspecto que tendría que ser declarado como información reservada"

Diputados de la oposición cuestionaron la decisión de diversas unidades de la Asamblea Legislativa, así como de su junta directiva, de reservar información de gastos, compras, planillas y viajes entre otros aspectos.

El lunes pasado el Congreso actualizó su índice de información reservada, en el que desde el 2019 no había nada, e incluyó 20 puntos, varios de estos, según criterio de algunos expertos, son ilegales y van en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) además de convertirse un retroceso grave en la lucha contra la corrupción.

"El que nada debe nada teme. Si las misiones oficiales son para asuntos meramente legislativos no tienen porqué ser escondidos. La Asamblea Legislativa está usando la misma dinámica del Ejecutivo de ocultar la información, denegar el acceso de los salvadoreños y yo diría que son peor de lo que tanto criticaron. Se han convertido en lo que ellos tanto criticaron", expresó la diputada Marleni Funes, del FMLN.

Por su parte, el diputado Johnny Wrigth Sol señaló que "no se me ocurre una tan sola cuenta o aspecto de la Asamblea que tendría que ser declarada como información reservada. Enfatizo que es un lamentable retroceso. No se puede venir a decir que la nueva Asamblea está cambiando la forma de hacer las cosas, que es más austera en cuanto al gasto de recursos públicos, sino es transparente".

Luego, el exdiputado por ARENA, Carlos García Saade, usó la ironía en redes sociales para referirse al tema.

"Es que Nuevas Ideas son los más transparentes del mundo mundial porque son electos por el pueblo y el pueblo confía en Nayib y por eso no necesitan dar cuentas, solo a su jefe el pueblo", escribió.