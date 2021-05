“No se puede engañar a la población que vive bajo el control de la autoridad de las pandillas”: Jeannette Aguilar, ante violencia en El Salvador

La mañana de este viernes 28 de mayo, la investigadora en temas de violencia, Jeannette Aguilar, y el litigante y docente universitario Oswaldo Feusier participaron en la entrevista matutina de República 33, de canal 33, en donde dieron sus valoraciones con relación al caso de Chalchuapa, donde un exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinó a varias personas, en su mayoría mujeres, y enterró los cuerpos en fosas clandestinas, dentro de su casa. La impunidad destaca como cómplice del hecho.

Al respecto, Jeannette Aguilar expresó que el caso de Chalchuapa es “la punta del iceberg”, de todo un escenario que ha querido ser silenciado desde el discurso y la narrativa oficial del gobierno, al afirmar que el país ahora “es seguro”, lo que le da un mensaje a los delincuentes: los casos de desaparecidos no serán investigados, esto con el objetivo de no dañar la imagen del gobierno.

“Vemos cómo esta estructura ha funcionado como una estructura de sicariato con distintas intencionalidades, pero de frente a un contexto de extendida impunidad. Cómo este discurso y narrativa oficial de restarle credibilidad, de esta postura negacionista de que no hay un fenómeno de violencia tan extendido, esta retórica de que el país ahora es más seguro también ha contribuido a favorecer la impunidad”, dijo Aguilar.

“El mensaje que se manda a estos criminales es que muchos de estos hechos, por ejemplo el caso de la desaparición de personas no se van a investigar porque afectan políticamente al gobierno”, indicó.

Aguilar ejemplifica la poca transparencia de parte del gobierno sobre temas de violencia con el caso de la salida de sus hogares de más de 12 familias en el municipio de Panchimalco, donde la Policía ha dicho que no tiene facultades para dar información.

“Lo vemos en el caso del éxodo de las familias en Panchimalco, cómo han dado indicaciones de no informar a los medios de comunicación sobre los hechos que han ocurrido y esto genera incertidumbre”, expresó Aguilar..

Sin embargo, la investigadora resaltó que hay un grupo de personas a quienes no se puede engañar: las muchas familias y personas que viven bajo la violencia y control de las estructuras criminales en El Salvador.

“A quienes no se puede engañar es a ese importante amplio segmento de la población que vive bajo el control de la autoridad de las pandillas, que vive realmente bajo estados paralelos en donde son estos grupos criminales las que imponen su autoridad”, indicó la investigadora.

Silencio de presidente Bukele y Plan Control Territorial

Para Jeannette Aguilar, el silencio de 12 días que el presidente Nayib Bukele guardó referente al tema de Chalchuapa, a pesar que él es muy activo en redes sociales, evidencia la negativa a reconocer el fracaso “no solo del gobierno”, sino de “El Salvador como sociedad”, ante la violencia que ha afectado al país durante tres décadas pos conflicto.

“En la práctica no conocemos políticas públicas que aborden el tema de fondo de estos casos de violencia, no conocemos políticas públicas que vean las causas de estos fenómeno. Bajo este contexto, este silencio responde a esa postura de no reconocer, de evitar reconocer como Estado los fracasos que no solo el gobierno ha tenido sino como Estado salvadoreño hemos tenido en enfrentar el tema de la violencia por más de 3 décadas posconflicto”.

Por su parte, Oswaldo Feusier opina que el silencio y la poca transparencia en información sobre el caso, e incluso las fuertes decisiones del fiscal general sobre imponer sanciones sobre el criminólogo Israel Ticas no responde a querer resguardar el proceso investigativo, sino más bien responde a no opacar la imagen de funcionarios públicos.

Adicionalmente, Feusier explicó que el hecho de haberle dado criterio de oportunidad al expolicía psicópata de Chalchuapa indica la poca capacidad investigativa técnica de la Fiscalía General de la República, acciones que desprecian los derechos de las víctimas, al no darles justicia, y a la vez a negociar con el victimario.

Por último, el litigante analizó que el Plan Control Territorial, enaltecido por el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha sido en su mayoría meramente propagandístico y publicitario, ya que no se sabe mayor información de él, como por ejemplo, sus objetivos e indicadores. “Es una cortina oscura de la que no se sabe mucho”.