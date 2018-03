No se rinden en búsqueda de joven desaparecido en lago de Coatepeque

Fuentes cercanas a la familia del joven desaparecido el domingo 12 de marzo indicaron que los distintos cuerpos de socorro que habían estado colaborando en la búsqueda del cuerpo se han retirado desde el sábado pasado.

Afirmaron desconocer cuáles son las razones del retiro de los cuerpos de socorro, o es que solamente se deba a la falta de coordinación con la familia del joven para continuar las tareas.

