"No, presidente, el sistema no está abastecido al 100% de medicamentos": Colegio Médico sobre primeros 100 días de Gobierno de Bukele

Las autoridades del Colegio Médico aseguraron este jueves que el sistema de salud de El Salvador no se encuentra abastecido en un 100 % de medicamentos, tal como lo afirmó hace unos días el presidente de la República, Nayib Bukele.

La gremial sostuvo que esta realidad dista de la que se puede encontrar en la red de hospitales públicos, debido a que la actualidad hay muchos hospitales que aún carecen de algunos medicamentos para cubrir la demanda que tienen.

"Después de escuchar el discurso presidencial en cadena nacional, queremos creer que existe la buena intención de parte del presidente de hacer las cosas de manera diferente, pero, aparentemente, la información que le trasladan quienes dirigen la cartera de salud, no está acorde con la realidad. No señor presidente, el sistema no está abastecido en un 100 % como usted lo afirma y no somos los médicos los responsables de decir 'no hay'", expuso el Colegio Médico a través de un comunicado de prensa.

"Es importante que la población y las autoridades comprendan que los actuales cuadro básicos de medicamentos no están acordes a las necesidades reales de la gente, en base a la carga de las enfermedades que actualmente tiene nuestro país; estos cuadro básicos tienen que ser revisados con una visión técnica, no lo que escuchamos en el discurso presidencial", agregaron.

Los médicos expusieron que como médicos basan su práctica en "principios éticos y ontológicos, lo que nos obligan a recetar a nuestros parientes los medicamentos que necesitan para su condición de salud y no lo que pretenden nuestros jefes imponer".

"Además, estamos en la obligación de denunciar todas estas deficiencias como siempre lo hemos hecho", consideraron.

Los médicos agremiados emitieron el pronunciamiento durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este jueves. En el acto también señalaron también que las nuevas autoridades de Salud, lideradas por la ministra Ana Orellana Bendek, no cuentan con un plan de trabajo propio "que definiera las prioridades de salud para los primeros 100 días de Gobierno".

"Hace parecer que no se ha dado una transición real en la conducción del Ministerio de Salud, pues los cambios, sobre todo técnicos y organizativos han sido mínimos. Hasta finales de agosto, con casi 90 días de iniciada esta gestión, lo que se percibe es que hay continuidad en las acciones y formas en que se venían manejando los gobiernos anteriores", apuntaron los médicos de este gremio.

De igual forma, destacaron que la Ministra de Salud "no ha tenido tiempo" para reunirse con el gremio. "Solicitamos audiencia con el presidente de la República o un delegado presidencial para hacer observaciones y propuestas de solución a la crónica problemática de salud que tiene nuestro país", solicitaron.

"También no es justo que se ataque a nuestro gremio, a los trabajadores de salud y mucho menos que pretenda hacernos responsables de los problemas que desde hace décadas vienen incrementándose y que las autoridades de turno en su momento no han podido resolver, pero que usted en sus discursos se han comprometido a solucionarlos", expusieron.