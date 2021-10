“No son acciones de un adulto o persona madura, son de un bebé que no sabe cómo expresarse”, dice congresista Torres

En una nueva entrevista de LA PRENSA GRÁFICA, la congresista Norma Torres habló sobre la percepción que tiene el Congreso de Estados Unidos sobre algunos funcionarios del gobierno de El Salvador y de la concentración de poder político que ha logrado el presidente Nayib Bukele, con los votos de los diputados oficialistas.

Torres dijo que tanto los "líderes" que están en el país, como las personas nombradas para representar al gobierno salvadoreño y al partido Nuevas Ideas están en la mira de senadores y congresistas.

En las últimas semanas, la congresista presentó una nueva propuesta al Senado para recortar casi por completo la ayuda militar a El Salvador, Honduras y Guatemala, debido a la corrupción y a las acciones antidemocráticas tomadas por los representantes de estos tres países.

Desde mayo, que sostuvimos una entrevista, las relaciones entre Estados Unidos y el presidente Nayib Bukele han empeorado. Vemos una tensión e indirectas de parte del gobierno, ¿la relación está más lejos de llegar a un punto de entendimiento?¿Por qué hay más distanciamiento, no solo del gobierno de Estados Unidos, sino también entre varias voces importantes del Congreso y el gobierno de El Salvador?

Desafortunadamente por las acciones que sigue tomando el gobierno salvadoreño. Es imposible para nosotros poder trabajar con un grupo que no quiere ni trabajar para superar a su propia gente en su propio país.

El enfoque tiene que ser de todos, cómo tratar de dar la ayuda a los que más lo necesitan, crear oportunidades de empleo, oportunidades de educación para el gran grupo de jóvenes que tienen, no solo El Salvador, sino los tres países del Triángulo Norte en Centroamérica.

“Esa información la trabaja el Departamento de Estado y creo que al final de este mes habrá otros nombramientos (de la lista Engel).”

Eso me causa mucho dolor, que no se puede trabajar con personas así y también duele ver la inversión que siguen haciendo, pagando lobby en Estados Unidos para trabajar en contra de la misma legislación que quiere proteger al pueblo salvadoreño y ayudarles a tener un futuro.

Ese dinero que está gastando, empleando a estos lobistas aquí en Washington, se debería de gastar para fundar un proyecto para ayudar a los salvadoreños a crear hogares, fuentes de empleo. Pero no, están malgastando el poco dinero que tienen.

Después de la publicación de los dos listados de la Lista Engel, de julio y de septiembre, algunos sectores civiles y la gente pregunta ¿qué va a hacer Estados Unidos ahora? Otros sectores dicen que Estados Unidos está siendo muy suave con los corruptos que ya señaló. ¿Qué sigue ahora que todos sabemos quiénes están en la lista de corruptos o de personas que socavan la democracia? ¿Qué va a hacer Estados Unidos ahora?

Los tres países tienen líderes, tiene capacidad para mejorar las condiciones ellos mismos. Estos tres países son independientes, son repúblicas independientes, todo el poder está en los votantes.

Cuando el pueblo elige a sus líderes tienen que estar más informados, no solo darle el voto a una persona porque les ofrece una bolsa de alimentos, eso no es suficiente. La gente tiene que tratar de abrir más sus ojos para ver que una bolsa de alimentos ayuda por un momento.

Pero a lo largo tiempo, el futuro de sus hijos, de la generación que viene, no va a ayudar, sino que va a empeorar esas oportunidades que pueden tener. Estados Unidos puede nombrar y decirles "esto es lo que estamos observando", "esta es la corrupción que observamos" y dar toda la información, pero el poder y la acción le corresponde al pueblo.

El 31 de agosto, la encargada de negocios de la embajada en El Salvador, Jean Manes, participó en la entrega de una donación de equipo, helicópteros, para la Fuerza Armada. Esto generó muchas críticas, porque Estados Unidos señala que hay corrupción y habla de no ayudar a gobiernos corruptos, pero por el otro lado entrega donaciones de este tipo al gobierno, equipo que incluso algunos consideran puede ser utilizado para reprimir a personas que empiezan a manifestarse. ¿Qué piensa usted de esto?

Estoy tratando de pasar otro reglamento, donde otra vez ponemos restricciones en el uso de estos fondos y de estas donaciones. Y si se cree que los militares necesitan estos equipos, se tendrá que reportar al Congreso estadounidense porqué razón decidieron dar una donación.

Esa ley está avanzando en el Senado y esperamos que el Senado lo apruebe. Tengo la molestia de que no tenemos a un embajador en El Salvador y no hemos tenido a nadie en Honduras por tres años y eso no puede seguir así.

Parte de eso, es que en el Senado, los republicanos están bloqueando para muchos esfuerzos que el gabinete del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris avancen.

Estos funcionarios tienen que ser confirmados por el senado. Eso es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando y empujando para que se nombren a estos embajadores y se pongan a trabajar por nosotros. No podemos seguir con alguien temporal ahí.

¿Esos nombramientos en manos de quién están?

Del Senado.

¿Hay forma de saber cuándo pueden ser ratificados?

No. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Son muchas personas que han sido nombradas, no solo embajadores de Centroamérica, sino también de muchas partes del mundo y esa agenda está muy apretada y muchos de los nombrados no han avanzado.

Esto es algo también que le estamos pidiendo al presidente que se involucre y se enfoque más en tratar de que el Senado haga su trabajo.

¿Cuál es la propuesta para los recortes de la ayuda militar para los tres países de Centroamérica?

Ya se hizo esto de cortar ayuda a las fuerzas militares de Honduras, Guatemala por tres años y este será el primer año que se hace a El Salvador.

Nuestros militares han dicho que a veces es necesario trabajar con ellos y debemos tener autorización para hacer una donación, un entrenamiento con ellos, junto con ellos o para ellos.

Tampoco queremos bloquear algo que es muy necesario, algo que nuestras fuerzas militares recomiendan. Pero también, que las fuerzas militares estadounidenses que están pidiendo dar estas donaciones se responsabilicen y que den información de por qué se le está donando.

Esos reportes tendrían que darse al Comité de Asuntos Exteriores.

¿Sería un recorte significativo?

Los últimos recortes han sido casi totales, pero puede haber una oportunidad de que las fuerzas militares estadounidenses puedan hacer una donación si ellos consideran que es algo importante y necesario.

Hay publicaciones periodísticas que señalan conexiones entre Nayib Bukele y Juan Orlando Hernández en Honduras, los gobiernos de ambos tienen señalamientos por corrupción y se ha mencionado hasta vínculos con el narcotráfico.Bukele ha cuestionado que las críticas de algunos senadores no tocan al presidente de Honduras y que son permisivo o pasivos con Honduras. ¿Qué opina el respecto?

No estoy muy informada oficialmente, porque no he tenido ninguna audiencia oficial con el Departamento de Estado en la que se haya revelado este acercamiento entre los presidentes de El Salvador y de Honduras. Entonces no quiero dar una opinión hasta que no tenga información formal del Departamento de Estado.

Pero si es verdad, es algo de lo que tenemos que estar muy pendientes, por la reciente acción no solo del presidente Bukele y del congreso que adoptaron usar el bitcóin.

Usar el bitcóin y expandir una relación con un gobierno que está involucrado con el narcotráfico es algo que es muy peligroso, no solo para El Salvador, sino para todo el vecindario en Centroamérica y México.

Entró en vigencia la ley bitcoin y muchos salvadoreños siguen sin saber cómo funciona esta moneda digital.

¿Cuál es su valoración al respecto?

Será importante que cuando empiecen a utilizar este dinero… bueno, no es dinero, esta forma de pago.

El bitcóin no es como un dólar que será un dólar siempre y que la cantidad no cambia. El peligro es perder todo el dinero usando este bitcóin, porque no es estable. Es riesgoso para esas familias que están siendo forzadas a perder lo poco que ellos tienen. No creo que ningún negocio esté corriendo a invertir a este uso de intercambio de dinero porque ellos saben las ventajas y las desventajas del uso de esta forma de pago.

¿Quién es?

Sin embajador en Honduras y en El Salvador y con el distanciamiento entre el gobierno de El Salvador y la encargada de negocios de la embajada, ¿hay alguna figura que funcione como algún tipo de enlace entre Estados Unidos, El Salvador y Honduras?¿Y quién comunica al Congreso lo que pasa en la región si no hay embajador en estos dos países?

Siempre hay comunicación con el Departamento de Estado. En lo personal, si necesito alguna información para mí es fácil ir con ellos, aunque en Guatemala vamos con el embajador Popp porque siempre responde pronto y tengo mucha confianza en él.

Una confianza que es difícil tener con alguien que tiene una posición temporal o de intermedio.

Entre los nombres que figuran en los listados Engel está la fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, este es un cargo relevante. ¿Qué acción sigue tomando que esta persona ocupa un cargo muy importante y clave?

Ellos siguen negando esto. Pero todas las acciones que ha tomado la fiscal son acciones que ella ha tomado desde su posición. Creo que la influencia del presidente ha sido grande, pero por último la responsabilidad de las acciones que está tomando son de ella.

Para nosotros es una relación muy difícil con alguien que no toma en serio su trabajo que es tan importante, especialmente en este momento en el que se quiso celebrar 200 años de libertad e independencia, pero todavía está pendiente la justicia al ataque de los pueblos indígenas.

Sigue sin haber justicia en este caso en el que miles de personas originarias perdieron drásticamente sus vidas porque fueron asesinados por el mismo gobierno y por los militares.

A partir de la consolidación del poder en las manos del presidente en El Salvador y los movimientos que violan las leyes y la Constitución del país, los ataques a la libertad de expresión y a los periodistas continúan aumentando y ahora son visto con normalidad.¿Qué piensa Washington, el Congreso de todo esto que sigue agudizándose en El Salvador?

Esos ataques o los ataques a la prensa, los estamos tomando muy en serio. Ningún lobby pagado con dinero de la misma sangre que han perdido los salvadoreños en el camino para llegar a Estados Unidos puede convencernos de algo diferente en El Salvador. Tomamos muy en serio esos ataques a la democracia, esa consolidación del poder y esos bloqueos y ataques en contra de las personas que tienen opiniones diferentes. Eso no es democracia.

Eso es autoritarismo y eso es algo que trae mucho peligro, no solo para el país, para El Salvador, también para el vecindario. Podemos ver que Venezuela así comenzó y hasta ahora seguimos viendo venezolanos que siguen escapando y muriendo de hambre en un país donde tienen muchos recursos.

Podemos ver a Nicaragua, donde la gente también se está muriendo de hambre, un país que tiene prosperidad. Todas esas personas que por el momento creen que una persona es tan fabulosa, que porque usas palabras populares, ese no es un gobernante de una democracia y tienen que poner atención a eso.

A propósito del lobby que paga el gobierno de El Salvador, vemos una narrativa contraria en El Salvador y las redes sociales. Bukele ha implicado que Estados Unidos no es amigo de El Salvador por señalar la corrupción.También dijo que "El Salvador no es patio trasero de nadie". . Hay una contradicción, ¿qué piensa al respecto? ¿cómo interpreta usted estas acciones?

Las acciones no son acciones de un adulto o de una persona madura, son acciones de un bebé que no sabe cómo expresarse. Un bebé que quiere hacer algo y le dicen "es peligroso si saltas de esa ventana" y no entiende.

Esas no son acciones de un líder de una república o de una persona que pretende ser el salvador de todos los salvadoreños, de allá y de los de todo el mundo.

Hay una razón por la que la población de salvadoreños en Estados Unidos es grande y eso ha sido por años: el mismo tipo de liderazgo. Lo que ofreció este presidente es algo diferente y lo que ha hecho es lo peor.

No importa cuánto dinero gasten en tratar de una visión diferente en Washington o a mis colegas. Todos ellos tienen acceso a Twitter y estamos observando las acciones, las palabras de cómo se expresan estos líderes no solo allá en El Salvador, sino también de los líderes que han nombrado para que los representen aquí en Estados Unidos.

¿Tiene información del supuesto atentado en el Consulado de Long Island?

No sé qué fue. Me pareció poco oportuno que se hicieran declaraciones de cuando ocurrió. Espero que las investigaciones de la Policía den luz a cerca de quién hizo esto. Esta fue una acción muy peligrosa y debemos de demandar justicia, sea quien sea que hizo esto. Pero se me hizo casi increíble que haya pasado y tan pronto ellos comenzaron a señalar a otros partidos, creo que fue inoportuno.

Creo que eso ha sido algo que se organizó y por eso es algo que se debe tomar seriamente porque pudieron perderse vidas.

Aproximadamente en mayo, cuando usted denunció ataques en su contra, usted dijo que el FBI estaba investigando a las personas que habían alentado estos ataques aquí en Estados Unidos.¿Qué ha sabido de esa investigación?

No puedo hablar mucho de esas investigaciones porque siguen.

Además de la propuesta de recorte a los militares en Centroamérica, usted también presentó una propuesta en los últimos días al Senado para que se considere incluir entre las raíces de la migración en la región la violencia de género, la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿De qué se trata esta propuesta?

Sabemos que la mayoría de abuso doméstico, familiar, acoso sexual contra niñas y mujeres ha sido, en gran parte, hacia personas indígenas y vulnerables. Para mí es importante ayudarlas.

Hay que reconocer que el racismo contra los pueblos indígenas continúa y es algo que se hace con normalidad y es aceptable. Por ejemplo, acciones del mismo presidente de El Salvador y miembros de su gabinete de cómo se refieren a personas que se ven con rasgos indígenas.

Las imágenes que hacen con mis fotos son pruebas de que la violencia contra las mujeres sigue creciendo y sigue creciendo por la tolerancia de las personas en el poder, de los que no dicen nada o de permitir que hasta el presidente utilice palabras para tratar de callar a las mujeres.

¿Usted sabe a cuáles funcionarios el Departamento de Estado les canceló las visas a partir de las publicaciones de las listas Engel?

