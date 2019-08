"No soy la continuidad de Interiano", dice Gustavo López

El domingo pasado cargó con la victoria en las elecciones internas y ayer expresó, ya como el presidente electo, que el partido no debe estar permanentemente a la defensiva, sino, por el contrario, ser un partido propositivo que pueda estar de cerca con el Gobierno.

¿Qué sensaciones tiene después de haber sido electo presidente de ARENA?

Estamos muy contentos y conscientes de la responsabilidad que adquirimos. En números, le puedo decir que votó más del doble de los que votaron en la elección pasada para COENA. La militancia se pronunció y votó de una manera muy democrática.

Habla del doble de votos de la elección pasada del COENA, pero en estadísticas, menos del 15 por ciento del padrón votó por usted. ¿Es esto representativo?

Lo que pasa es que se cometió un error y se le dieron afiliaciones a los candidatos (previo a las elecciones internas de 2017) y entonces empezaron a meter a un montón de personas que no votaron en las elecciones pasadas y tampoco en estas. En pocas palabras, el padrón está inflado y vamos a tener que depurarlo para poder tener un número de votantes adecuado.

¿Qué debe entender el arenero por depuración del padrón?

Que aquellas personas que no votaron en las pasadas dos elecciones, deberíamos quitarlas. Y es que (se) repitió (el) fallo (de) haberles dado afiliaciones a los candidatos. Ellos buscaron empezar a afiliar a diestra y siniestra, eso lo que hizo fue inflar (el padrón) de gente que nunca ha sido arenera y que quizá nunca ha votado por nosotros.

¿Tiene identificados cuáles son los retos que enfrentará desde la presidencia?

El primero es el de la unidad, que tenemos que trabajar para eso y para madurar también a nivel político porque en la democracia hay ganadores y perdedores, pero al final todos somos areneros y tenemos que apoyar siempre al que gane. Además, este es un preámbulo a los que vamos a vivir 2021 en el que va a haber internas. Otro es adaptarnos a una nuevas necesidades, entre ellas la del primer congreso de la juventud nacionalista en el que se espera tener insumos para el VI Congreso Nacionalista. Además, está el tema de las comunicaciones, pues no hemos sabido comunicar todo lo bueno de manera ordenada y sistemática todas las acciones positivas.

Hablando de unidad, ¿tomarían en cuenta a miembros de la planilla de Francisco Manzur?

Totalmente. Nos interesa, pues tiene gente valiosa que puede aportar. Todos trabajaron de una manera intensa e incansable y buscaremos los espacios para su trabajo, pues queremos gente comprometida por el país y por el partido.

¿Qué le diferenciará de los otros COENA?

Considero que muchas cosas. Una de ellas sería la comunicación efectiva, el acercamiento y apoyo de manera constante con nuestros alcaldes y la población. Tenemos también el compromiso de que a través de la Asamblea Legislativa tener una iniciativa y no estar como casi siempre a la defensiva, sino presentar una agenda propositiva en temas que le interesan y requieren de pronta solución.

Usted ha mencionado que quieren ser un partido cercano al Gobierno. ¿De qué manera lo serían?

Apoyando todo lo que sea bueno, pero económicamente factible y siendo un ente vigilante y contralor de que se respete la institucionalidad que hay en el país.

Desde algunos sectores se expresa que usted es la continuidad de Mauricio Interiano y por eso en su planilla hay un miembro del actual COENA...

Yo lo que puedo decir es que yo soy la continuidad de nuestros principios y valores, porque son inamovibles. De Mauricio Interiano puedo decir que es una persona que respeto mucho, que logró que se tuvieran 139 alcaldes y 37 diputados, o sea que hizo un buen trabajo. Es cierto que se perdió la presidencial, hubo errores. Pero no soy la continuidad de Mauricio Interiano. El tema es aprender de las cosas positivas y, por supuesto, de las negativas.

En el tema de los cuatro diputados con expediente abierto, ¿ha tomado partido al criticar de manera directa, por ejemplo, a la diputada Milena Mayorga?

Primero será el Tribunal de Primera Instancia el que definirá lo que va a suceder o qué sanción va a existir. Yo he hablado con los cuatro y lo he dicho claramente que Milena no es una persona con ADN de un arenero, y no es un error de ella, sino del partido. Ella entró al partido de una manera en la que no demostró una militancia activa y después ahí es donde tenemos inconvenientes, pues no ha hecho equipo con los demás diputados. Creo que hay ejemplos buenos, como Johnny Wright y Juan Valiente, quienes no se sintieron cómodos y ellos tienen hoy su agenda específica y les deseamos éxitos. En el caso de Milena, ella no es alguien de ARENA.

Hay quienes dicen que los filtros les han fallado por todos los casos de corrupción en los que se han visto ligados funcionarios de ARENA. ¿Qué deben hacer para mejorar esos filtros?

Apegarnos a los estatutos, ahí están todos los requisitos y debemos recordar que ARENA jamás ha defendido un tema de corrupción y no lo haremos. Es más, defendemos la transparencia y pedimos que haya un combate contra la corrupción.