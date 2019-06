"No soy político, nunca lo he sido"

[email protected]

F ederico Guillermo Guerrero Munguía, el nuevo presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), habla con LA PRENSA GRÁFICA sobre situaciones que encontró al asumir el cargo. Además explica cómo llegó a su cargo y cuáles son sus apuestas.

¿Cómo llegó a la presidencia del Registro?

Yo vengo al Registro como un ciudadano que quiere ayudarle al presidente Bukele. Presento mi currículum a las personas adecuadas para que me tomen en consideración donde ellos estimaran conveniente, recibo una llamada, voy a una entrevista con el licenciado Conan Castro, no era secretario jurídico en ese momento, platicamos, ya nos conocíamos (porque somos) ambos abogados, y me dice: "mire, su currículum da para estos tres cargos, ¿en cualquiera de los tres que se le designe aceptaría?", "por supuesto, yo estoy para servirle al presidente donde él lo considere pertinente", le dije. Un par de días después recibo una llamada y me dicen: "hemos analizado su currículum, su cargo es para registrador nacional, ¿acepta o no acepta?", yo solo les digo "¿ustedes analizaron el currículum mío?", "sí", me dice, el presidente ahí decide, aparte que analizan el currículum, él le da el visto bueno, entonces ahí pasa todo y el sábado de la toma de posesión es mi juramentación y a correr para que no se detuvieran los DUI porque como había renunciado la anterior presidenta entonces dejaba a toda la ciudadanía sin el DUI, eso no podía pasar, entonces a correr el sábado por la tarde hasta como a las 4:30 de la tarde que terminé de trabajar, me juramentan en la mañana y en la tarde trabajando y ya el lunes todos los salvadoreños con su DUI normal, así es como he llegado yo.

¿Ha hecho alguna revisión del estado en el que se encuentra la institución?

Yo he ido haciendo poco a poco la revisión, se ha solicitado la auditoría porque la forma en que me entregaron esta institución fue en una caja de cartón con cuatro AMPO y una hojita que decía AMPO 1, 1º de enero-31 de diciembre, AMPO 2 1º de enero-31 de diciembre, AMPO 3 y AMPO 4, eso es todo el gran informe. Cuando le dicen a uno que irá a un cargo, uno esperaría que el anterior titular, si ya no va a estar, pero por lo menos entregue un informe de cómo entrega la institución y no, aquí vamos caminando sobre la marcha.

Me he encontrado con buen personal que tienen mística de trabajo pero que estaban opacados por la anterior administración y gracias a ellos la institución no ha caído en desorden, en caos.

¿La auditoría a quién se la solicitaron?

Se le está solicitando la auditoría tanto a la auditoría externa, como a la interna y la Corte de Cuentas.

Desde su perspectiva, ¿cuáles deberían ser los temas prioritarios de la institución?

La agilización de la captura de los DUI de las personas que lo sacan en el exterior y la mayor agilización para la entrega de ese DUI, no atrasarlos tanto.

Por ejemplo, el viernes mandamos alrededor de 8,500 DUI, el lunes mandamos más, suman más de 9000 los que mandamos, esos DUI son de octubre, noviembre y diciembre y hasta hoy en junio los estamos enviando, no ha habido ningún envío en el año hasta hoy. Imagínese por qué habrá sido el atraso en el envío, estamos hablando del año pasado, las elecciones fueron en febrero, ¿a quién le convenía que no llegaran los DUI a las personas?

¿Se estaba haciendo uso político de la institución?

Yo no quiero pensarlo que estaban haciendo uso político, así como dicen por sus hechos los juzgarán y solo imagínese que ahora en junio se entregaron DUI de octubre, noviembre y diciembre o sea, ¿a quién le convenía pues? No hay excusa, conmigo si se puede semanal o quincenalmente se estarán enviando los DUI, pero no puede ser que los va a estar deteniendo cinco meses y los hermanos en el exterior qué hacen para mientras; aparte que no le informan.

¿Cuál sería el ritmo de trabajo para que sea ágil la entrega de este documento?

Aquí tenemos una estandarización. Los plazos ya están establecidos, no voy a estar deteniendo nada, el señor presidente nos ha ordenado la agilización, hacer que la mayoría de salvadoreños tengan el DUI como en la entrega. Lastimosamente tenemos un problema con los nacionales allá que creen que nosotros la información que ellos nos dan para sacar el DUI y el lugar donde se lo podemos hacer llegar, no dan la dirección exacta porque tienen miedo que se pueda compartir con otras instituciones de migración de Estados Unidos; nosotros les queremos hacer ver y entender que la información que nos trasladan es para los salvadoreños y con la única institución que nosotros podemos compartir por ley es con el Tribunal Supremo Electoral.

El tribunal en reiteradas ocasiones, especialmente en períodos electorales, dice que el Registro no les actualiza la información, ¿cómo se mejorará este proceso?

Había un atraso, así como en la entrega de los DUI, había un atraso con el Tribunal Supremo Electoral no sé por qué, no me interesa porque eso ya pasó. Me reuní con personal del Tribunal Supremo Electoral en una visita de cortesía porque con ellos vamos a trabajar, me dijeron eso de que por qué no había las descargas que periódicamente debe haber, fue sorpresa para mí; les dije que a partir de hoy y con la línea del señor presidente esas descargas tienen que ser fluidas. Se ha quedado que semanalmente se van a estar haciendo esas descargas hasta que nos pongamos al día. De la manera más transparente le digo que vamos a hacer que eso esté al día, no soy político, nunca lo he sido, nunca había trabajado en una institución, he tenido un despacho toda la vida, sé cuál es la función que tiene el Registro para el pueblo salvadoreño y tenemos que estarle enviando lo más pronto posible esas descargas al tribunal.