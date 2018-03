“No tenemos más sismos de los que siempre se han producido”: Lina Pohl

Lee también

La titular del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, confirmó esta noche, en un programa televisivo de entrevistas, que “no tenemos más sismos de los que siempre se han producido”, en forma de aclaración a las dudas que han surgido durante estos primeros días de 2017, cuando se ha percibido una fuerte actividad sísmica en suelo salvadoreño. “Es parte de la actividad sísmica tradicional”, destacó.Según Pohl, El Salvador ha evolucionado en cuanto a información sísmica, por lo que “es más fácil detectar cualquier movimiento que hace algunos años”. “Ahora tenemos más información, pero no hay más sismos de los que siempre se han tenido”, remarcó la ministra, agregando que “estamos en un país altamente sísmico. No es acertado decir que un fuerte sismo libera energía; lo hace, pero solo en esa placa”.De igual forma, la titular del MARN aclaró que la creencia de que cada 15 años sucede un terremoto de gran magnitud en el país no tiene base científica alguna e invitó a la población a no dejarse llevar por estas creencias. “Estamos en un país altamente sísmico. No es acertado decir que un fuerte sismo libera energía; lo hace, pero solo en esa placa”, expresó.“Estamos más preparados para un terremoto, pero siempre hay vulnerabilidad. Se han mejorado las normas con respecto a 2001”, remarcó también Pohl.Además, Pohl dejó en claro que El Salvador se aproxima a tiempos de cambios climáticos fuertes y que pueden afectar a la población en varios sentidos. “Los próximos frentes fríos no van ser tan helados como los anteriores, que han formado parte de fenómenos mundiales. Hemos tenidos temperaturas récord en El Salvador: 1.8 grados. Nos han cambiado el mundo”, declaró.También, criticó fuertemente la forma en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “se niega” a creer en las consecuencias que está dejando en el mundo el fenómeno del cambio climático. “El presidente Trump ha dicho que las regulaciones ambientales no le van, que el cambio climático es un invento de China. Todavía no asimilamos que estamos viviendo una nueva época”, detalló.