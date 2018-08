"No tenemos pasado político; venimos de la renovación de los partidos"

La mejor prueba de la renovación de los partidos que forman la Alianza por un Nuevo País (ARENA, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña), sostiene Carlos Calleja, candidato presidencial de esa coalición, es que escogieron a dos personas ajenas a la política para que busquen dirigir el Órgano Ejecutivo. Calleja se describe a sí mismo como un emprendedor con 20 años de experiencia en la generación de puestos de trabajo y a Carmen Aída Lazo, su compañera de fórmula, como una profesional con un currículo "espectacular" y que se ha construido a sí misma.

Para ellos, sostienen, dedicarse a la política es un sacrificio personal, pero que están dispuestos a hacerlo porque tienen vocación de servicio y no los intereses que tienen viejos políticos de ingresar al servicio público para lucrarse.

Y dicen que, como ellos, hay muchos más salvadoreños dispuestos a trabajar por un nuevo país. Son a ellos –profesionales capaces, con principios éticos y desinteresados en lucrarse– a quienes dicen buscarán para que se integren como ministros y miembros del gabinete. Aseguran que formarán un equipo plural y con muchas mujeres.

Van a construir cosas nuevas a partir de cosas que ya existen, como los mismos partidos políticos. En el caso de ARENA, ¿qué de diferente tiene esta ARENA que lo lleva a ustedes como candidatos de las ARENA anteriores?

CARLOS CALLEJA: Comencemos por el hecho de que ARENA y sus bases se abrieron a elegir a un candidato de mi perfil: un candidato que viene de la sociedad civil. Los partidos políticos están muy conscientes de que la población salvadoreña, al igual que alrededor del mundo, están desencantados con la política tradicional, de la forma en que se venían haciendo las cosas. Esta Alianza es una alianza que ha buscado llevar una fórmula con un perfil totalmente diferente. Lleva un emprendedor con 20 años de experiencia en la generación de trabajo y Carmen es una profesional, economista de primera que viene de la academia; tiene una trayectoria espectacular. Es una mujer que se ha hecho ella sola, ha crecido. Y todo ha sido dentro de un proceso democrático dentro de los partidos, que han logrado entender lo que nuestro pueblo está pidiendo a gritos.

CARMEN AÍDA LAZO: En mi caso, explico, voy en la coalición como parte del PCN. Me inscribí en el PCN. Y, de verdad lo digo, lo que he encontrado en los partidos es que han comprendido ese clamor de la ciudadanía de cambios dentro del sistema. Lo están entendiendo. Carlos y yo no tenemos ningún pasado político. Venimos de la renovación y de la legitimidad de estos partidos políticos. Estamos en un momento adecuado. Esto es una presión que, como estaba diciendo Carlos, reciben los países a nivel global, de que hay mucho cansancio de los partidos políticos. Ante eso, ¿qué oportunidades tenemos? La oportunidad de que si se nos abren los espacios a ciudadanos que hemos estado afuera del sistema vamos a tomarlos y contribuir a esa renovación. En ese sentido, nosotros agradecemos la apertura que están teniendo los partidos políticos que quizás en otro momento no la hubieran tenido.

¿Promoverían desde las bancadas parlamentarias de los partidos que forman la Alianza alguna reforma para sancionar el uso de fondos públicos ilegales en campañas electorales?

CARLOS CALLEJA: Como Alianza estamos en una posición privilegiada para poder reformar leyes, porque tenemos los votos. Una de las primeras leyes que se está trabajando va en línea con eso. Es una Ley Anticorrupción. Como Alianza estamos trabajando en el desarrollo de varias piezas para no tener que esperar a estar en el gobierno, sino adelantarnos, aprovechando que somos la única fórmula que tiene en estos momentos la capacidad de incidir con hechos desde la Asamblea.

¿Cómo financiarán la campaña electoral?

CARLOS CALLEJA: Vamos a cumplir 100 % con la ley. Se va a conocer las fuentes de financiamiento de la campaña, así lo exige la ley. Estamos comprometidos, Carmen y yo, de recibir fondos solo de instituciones que cumplen con la ley, dinero de origen lícito y dentro del marco de integridad que nosotros exigimos.

¿Hay algún equipo que se dedique a eso?

CARLOS CALLEJA: Nosotros hemos delegado en personas intachables el rol de formar una comisión de recaudación, que adopta los mismos principios y valores para asegurar que los fondos de la campaña vengan de fuentes 100 % lícitas.

¿Cómo se garantizará que los miembros del gabinete no den contratos a sus propias empresas?

CARLOS CALLEJA: No podemos permitir ningún clientelismo ni mercantilismo en nuestro gobierno. Todo se tiene que manejar estrictamente bajo el marco legal. Las licitaciones del gobierno deben ser transparentes, apegadas 100 % a la ley. Ese es nuestro compromiso.

CARMEN AÍDA LAZO: Estamos investigando diversos mecanismos para evitar esos conflictos de interés que tanto han venido a dañar al país.

¿Cuál es su compromiso con la transparencia en el gasto reservado?

CARLOS CALLEJA: Tenemos definidas medidas concretas de transparencia en el tema de gasto reservado. Estamos comprometidos con medidas de austeridad en el gobierno, comenzando con Carmen y mi persona, dando el ejemplo. El tema de compensación y salario lo manejaremos dentro del marco legal y con total transparencia. No más sobresueldos. Si empezamos a deshacer estos conflictos de interés que pudieron haber existido en el pasado en cuanto a cuotas de poder vamos a avanzar mucho. Tenemos una propuesta de la Alianza en la que no vamos a permitir conflictos partidarios: nadie que esté en el Gobierno puede ser dirigente de un partido político, tiene que renunciar. Tendremos un compromiso con la meritocracia y una política de cero tolerancia con el nepotismo, que se ha vuelto costumbre. Otra cosa que es algo muy innovador es la auditoría ciudadana, que los ciudadanos alertan sobre casos de corrupción, en donde nosotros podremos entrar con toda la fuerza y poder que podamos tener desde el Ejecutivo para investigar y llevar estos casos a la justicia. Esa es una de las auditorías nuevas. La otra es la contratación de una auditoría profesional, que estaría a tiempo completo.

¿Estarían dispuestos a hacer una revisión y actualizar salarios de los ministros o esperan que las personas que formarían parte del gabinete deben ceñirse a lo que ya está actualmente?

CARLOS CALLEJA: Ahorita no estamos con un plan para pedirle a la Asamblea esa reforma. Ya tuve la bendición de poder seleccionar y convencer a una persona como Carmen, que tiene un currículo espectacular y una trayectoria, porque ella realmente busca servir. Y esto implica un sacrificio, conlleva compromiso y pasión. Ahora, si en algún momento se puede hacer un tipo de estudio para ver si los salarios son a niveles de mercado, no estaríamos cerrados a eso. Pero tampoco nos queremos comprometer con eso ahorita. Con lo que sí nos queremos comprometer es con que el gabinete tiene que estar formado por hombres y mujeres que quieran realmente servir. Que sepan que ser funcionarios es diferente que trabajar en la empresa privada. La compensación no entra solo por la parte económica, sino también por la satisfacción de que uno está haciendo una diferencia en la construcción del nuevo El Salvador. Estamos comprometidos a cumplir con el marco legal de la compensación. La ley de la compensación pública tiene el tema de la formación y preparación de funcionarios para asegurar la calidad de los servidores públicos. Tenemos que rodearnos de la mejor gente.

CARMEN AÍDA LAZO: En este país hay mucha gente que tiene una gran vocación de servicio y muchas veces lo que anda buscando es una oportunidad de servir. Y una gran oportunidad de servir es desde el Gobierno. Muchas veces, por amiguismo o nepotismo, yo lo he visto, mucha gente que tiene interés de participar no lo ha hecho. Por eso para nosotros tiene una gran importancia y una de las grandes apuestas de la coalición es que no hay repartición partidaria de puestos. Yo entiendo el tema de las compensaciones, pero, como señala Carlos, en muchas economías del mundo, en muchos países, no tiene que haber una compensación mayor en el Estado que la que hay en el sector privado.

Hablaba, más bien, de equilibrar esos salarios públicos con los privados.

CARMEN AÍDA LAZO: Eso tiene que ser, y no lo estamos solicitando, el resultado de un acuerdo del Legislativo.

CARLOS CALLEJA: Y tendría que ser bien visto por la población. Nuestro compromiso es servir a la población. El dinero no es del Gobierno, es del pueblo. Tendríamos que llegar a un consenso alrededor de ese tema.

Ustedes hablan de que no habrá reparto partidario de los puestos del gabinete, pero si ustedes llevan una coalición con varios aliados políticos, lo lógico es que de ahí salgan los miembros del gabinete. Pero si no lo pueden formar con ellos, ¿de dónde va a salir el gabinete? ¿Cuál va a ser el atractivo para esta gente que los está apoyando para llegar al gobierno si no pueden participar en él?

CARLOS CALLEJA: Primero, lo atractivo de entrar a esta Alianza es ser parte de un proyecto que realmente quiere cambiar la forma de hacer política en este país y transformar a El Salvador. Vamos en el rumbo equivocado. Las amenazas que existen también en otras propuestas populistas realmente asustan. Estamos unidos en nuestro compromiso por construir un mejor El Salvador, un El Salvador con trabajo para todos, con salud, educación, con seguridad y transparencia. Lo que nos une a todos, y está en el documento de conformación de la Alianza, es ese deseo. No estamos cerrados a recibir solicitudes de nadie de los partidos políticos, de la sociedad civil. Al final del día, la decisión se va a tomar en función de meritocracia. El mejor perfil para ese puesto. Hablemos de agricultura. El agro en este país, en mi opinión, se ha visto abandonado.

Entonces, es nuestro compromiso nombrar al mejor ministro de Agricultura que se pueda encontrar en este país. Esa persona, para ser el mejor ministro, también tiene que llevar esa pasión y ese compromiso de querer servir y no servirse, como se ha visto en el pasado y ha sido costumbre, lastimosamente, en nuestro país. La corrupción es un problema grave. Esa es la visión que tenemos. Hay una gran voluntad de un montón de gente. Yo visualizo un gabinete plural. Visualizo un gabinete muy capaz, muy dinámico, diverso, una mezcla de gente con experiencia, pero también gente joven, con garra, energía y capacidad para poder innovar y hacer las cosas diferentes. Visualizo un gabinete con una buena representación de mujeres. Las mujeres son más del 50 % de la población y quiero ser coherente con esa representatividad.

CARMEN AÍDA LAZO: Debe ser gente muy orientada a los resultados, gente que pueda ejecutar. La gente es central para lo que estamos construyendo.

CARLOS CALLEJA: La gente ya no quiere más ‘paja’. La gente quiere hechos, quiere resultados y nosotros necesitamos gente que ejecuta, o sea, resuelve. Esa palabra, ‘resuelve’, me gusta.

CARMEN AÍDA LAZO: Hay mucho talento, mucha gente comprometida. Realmente nosotros invitamos a todas las personas a que, si quieren servir, pueden servir desde el Ejecutivo.